林口水資源回收中心二期擴建完工 污水處理量每日增至4.6萬噸

新北市林口水資源回收中心。（記者羅國嘉攝）

2025/03/17 13:35

〔記者羅國嘉／新北報導〕因應新北市林口地區人口快速成長與污水處理量的增加，水利局辦理「林口區水資源回收中心第二期擴建工程」，該工程已完工並開始試運轉，總工程經費約7.5億元（含後續3年試運轉費用）。市長侯友宜今（17）日前往視察，並表示此次擴建將污水處理量從每日2.3萬噸提升至4.6萬噸，可滿足至123年計畫人口17萬人的污水處理需求。

侯友宜指出，截至今年2月，林口已完成5萬8353戶的污水接管，接管率達100.30％，服務人口超過13萬人。隨著人口持續增長，林口水資源回收中心的擴建將確保區域內污水處理能力充足，並減少環境污染。他特別感謝中央政府的大力支持，補助經費約4.55億元，市府則自籌約2.95億元。

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侯友宜說，新北目前污水接管率已達72％，並在六都中成長速度最快。然而，由於中央補助資金逐年減少，未來推動相關工程將面臨挑戰。因此，市府將積極爭取中央資源，並規劃以分散式水資源回收中心的方式，降低八里污水處理廠的壓力，確保城市發展與環境品質的雙贏。

水利局長宋德仁表示，林口近年來因交通建設發展迅速，人口大量湧入，生活污水量隨之增加，因此有必要進行水資源回收中心的擴建。擴建後的水資中心不僅提升處理能力，也增設備援系統，確保污水處理安全無虞。而處理後的放流水將排入紅水仙溪，進一步改善河川生態。

宋德仁說明，新北目前已建置林口、淡水及三鶯水資源回收中心，分別可處理每日4.6萬噸、5.6萬噸及2.8萬噸污水。另外，瑞芳水資源回收中心目前正在設計規劃，未來完工後將每日處理4500噸污水，改善基隆河水質，減少對八里污水處理廠的負擔。

宋德仁指出，水資源回收中心猶如城市的「腎臟」，是現代社會永續發展的重要環節，不僅能有效處理生活污水，還能確保水環境品質。未來，市府將持續推動污水處理與水資源回收中心建設，透過分散式污水處理模式，減輕八里污水處理廠的負荷，達成環境永續目標。

針對污水處理設施異味問題，侯友宜要求水利局與環保局加強監測，並透過技術改善降低異味影響。此外，針對林口地區的養豬場排放問題，市府將與農業局合作，加強督導廢水處理，確保水質達標。若民眾對污水接管有任何疑問，可撥打免付費專線「0800-017-580（您要接，我幫您）」洽詢。

林口區水資源回收中心第二期擴建工程已完工並試運轉，每日污水處理量由2.3萬噸提升至4.6萬噸。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜（右3）等人前往林口水資源回收中心視察二期擴建工程的完工。（記者羅國嘉攝）

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