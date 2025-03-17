世新選修開課門檻30人 學生怒拒被逼著上「活下來」熱門課

多位世新大學學生17日在立委范雲、高教工會陪同下赴教育部前陳抗，要求世新大學即刻針對30人開課門檻政策召開師生公聽會。（記者朱沛雄攝）

2025/03/17 10:15

〔記者林曉雲／台北報導〕世新大學新設「選修課須滿30人才得以開課」門檻，學生發起「我們不要30門檻」行動，今（17）日在立委范雲及高教工會陪同下赴教育部前陳抗，學生抨擊，迄今已有34門課停開，逾500名學生受影響，校方訂開課門檻程序不透明、不民主，許多學生必須「揪團拉人」才能順利修課，已有1066名學生連署將門檻降為15人，他們也怒喊「高層濫權、反對黑箱、把課程還學生」等口號。

學生行動小組統計，開課早已出現「學術課程」與「實務課程」的嚴重失衡，113學年第1學期開始的「30門檻」更加劇影響學術課程，108⾄113學年度5年間的「學術導向」課程數，從219堂減至142堂，下降35.15％，課程失衡已危害學生多元學習發展的機會。

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世新大學中文系學會會長、不分區學生代表黃佾琦表示，上大學是為了選擇自己想學習的知識，而不是被逼著去上「活下來」的熱門課，從去（2024）年中文系停招事件到現在，師生不斷受到校方的「市場機制」不合理影響，呼籲校方儘快召開公聽會，並應將門檻下降到學生可接受的15人。

范雲表示，她是大學老師，以台大為例，5個學生就可開一門課，即使是私立大學，如東吳、輔大、逢甲等是10人，文大是20人，世新設30人門檻已「登頂」，美國耶魯大學更只要有3名學生獲老師同意就可新增一門課，她不認同私立大學聲稱是市場機制，否則所有私立大學就不應拿教育部補助，況且還有賴清德總統政見補助私立大學學費，高教是國力的一部分，公私立大學的學費已拉近，私校學生修課權益應受保障，她要求教育部一個月內全面盤點，協助消除落差，並規範最高開課門檻；一個月內協助世新學生開啟民主討論，並修改大學法全面回應類此困境。

世新大學副校長賴正能也到記者會現場關心，一度和學生發生口角，他會後受訪表示，設定選修課30人門檻，是為了在有限教學資源下，提供最優質的學習環境，並鼓勵教師優化課程內容，雖因選課人數不足而停開34門選修課，但仍保留14門未達人數課程，且停開課程僅占總開課數的5.5%，113學年度第2學期並增開30門具學系特色、結合特殊教學場域與專業設備的選修課程，讓總開課數達612門，比上學期的582門更豐富。

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