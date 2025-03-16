睽違9年迎3月寒流？這2天冷空氣最強 天氣風險：隨時可能升級

冷空氣南下，氣象署已針對8縣市發布低溫特報，預估週二、三冷空氣來到最強，配合輻射冷卻效應，有機會出現睽違9年的3月寒流。（資料照）

2025/03/16 18:33

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天（16日）隨著鋒面遠離，北方乾冷空氣南下，雨勢趨緩，氣溫也明顯下降，氣象署已針對8縣市發布低溫特報，預估週二、三（18-19日）冷空氣來到最強，配合輻射冷卻效應，有機會出現睽違9年的3月寒流。

天氣風險公司在臉書表示，今天北方乾冷空氣南下，降雨趨緩很多，只有在中北部山區以及北海岸東北角地區仍有較多降雨機會，其他地區今天都是多雲時陰天氣為主。不過今起氣溫開始明顯下降，北部東北部全天11-13度，感受寒冷。中部氣溫10-16度日夜溫差拉大，南部東南部氣溫14-20度，也有感轉涼，建議民眾外出記得做好保暖。

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週一乾冷空氣持續影響，雖然全台都有機會陽光露臉，降雨機率低，但氣溫更冷，農作物須預防寒害。週二週三配合輻射冷卻效應，冷空氣來到最強，隨時有升級成寒流的可能。而白天因為陽光露臉，全台高溫都可以來到16-20度左右。

2016年3月下旬寒流來襲，台北測站曾在3月28日測得9.4度低溫。

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