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    逾1.1萬個職缺 南區就業博覽會成大登場湧現萬人

    2025南區就業博覽會匯集250家企業，提供逾1.1萬個海內外工作機會，超過萬名求職者湧入會場。（國立成功大學提供）

    2025南區就業博覽會匯集250家企業，提供逾1.1萬個海內外工作機會，超過萬名求職者湧入會場。（國立成功大學提供）

    2025/03/16 15:17

    〔記者王姝琇／台南報導〕南台灣最大規模徵才活動「2025南區就業博覽會」今天在成功大學熱鬧登場，250家企業提供逾1.1萬個海內外工作機會，超過萬名求職者湧入會場。成大副校長李俊璋表示，延續近年AI與永續浪潮，不僅帶動產業數位革新，更加速企業對跨域人才的需求。

    本屆就博會以「鏈結未來職場，智造無限可能」為主題，攜手各界打造多元就業交流媒合平台，現場徵才企業攤位也紛紛推出吸睛活動，包含打卡送點心飲料、填履歷抽獎送好禮、HR現場一對一履歷健檢、快閃短講等，吸引求職者目光。

    李俊璋提到，近年AI、永續議題各界重視，成大致力投入AI、永續人才培育，包含啟動永續跨域計畫帶動師生擴散跨域研究，也培養學生兼具美學、韌性人文素養，實踐大學社會責任，並推出「NCKU FUTURE SUCCESS+個人化學職涯規劃系統」，協助學生找到適合的企業與職涯發展。

    延續近年AI與永續浪潮，不僅帶動產業數位革新，更加速企業對於跨域人才的需求。不只是製造業尋求AI工程師，更需要懂得將AI廣泛應用於管理、生產、行銷及整合的跨域人才；這波AI風潮也吹向金融、教育、醫療、運輸等各式服務業，使今年博覽會徵才面向更強調跨領域及多元性。

    為強化徵才多元性，在高階人才與國際人才就業方面，本屆博覽會共有158家企業有博士班畢業生需求，另有164家企業提供境外生就業機會。

    現場求才企業表示，除專業技術人才外，也期待找到具備企圖心的業務人才。許多Z世代畢業後面臨求職迷惘，企業人資也分享只要具備熱忱，具學習及積極正向的心態，以目前各家企業扎實的教育訓練，都可讓新鮮人快速熟悉工作，請年輕學子放心大膽挑戰各種職務。

    南台灣最大規模徵才活動「2025南區就業博覽會」今天在成功大學熱鬧登場。（國立成功大學提供）

    南台灣最大規模徵才活動「2025南區就業博覽會」今天在成功大學熱鬧登場。（國立成功大學提供）

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