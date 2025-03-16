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    台中東平橋被塗鴉民怨醜 批市府巡查未落實、效率差

    太平區東平橋護欄遭人惡意塗鴉，民眾不解過了二個多月都不見市府派人清除復原。（記者陳建志攝）

    太平區東平橋護欄遭人惡意塗鴉，民眾不解過了二個多月都不見市府派人清除復原。（記者陳建志攝）

    2025/03/16 15:33

    〔記者陳建志／台中報導〕台中太平區跨越廍子溪的「東平橋」，是太平民眾前往東區和市區的重要聯外橋梁，也是台74線快速公路下東平路匝道的銜接橋梁，不過有民眾發現，今年1月初行經東平橋時，就發現橋梁下游側的護欄遭人用噴漆胡亂塗鴉，破壞整體的景觀，不解到現在已經過了兩個多月，都不見市府派人清理維護，質疑市府巡查未落實、效率差。

    太平區東平橋跨越廍子溪，是太平區東平路銜接東區樂業路，以及台74線快速公路東平路匝道的重要銜接橋梁，每天車流量大，不過有民眾向本報投訴，今年1月2日行經東平橋時，發現橋梁靠近下游側超過一半的護欄，遭人用紫色、黑色的噴漆塗鴉。

    該位民眾表示，塗鴉的圖案看不出明顯的圖案，僅隱約可看出「POSK」的英文字母，不解塗鴉者有何用意？質疑從年初發現到現在已經過了2個半月，都不見市府派人清除復原，不解難道都沒派人針對橋梁等設施進行巡查？希望市府趕緊派人清除復原，也能針對破壞塗鴉者開罰。

    記者到場察看，發現除了橋梁護欄遭人塗鴉，連一旁的號誌控制箱也被一併噴漆塗鴉，確實破壞橋梁整體景觀，比對Google街景圖可發現，2024年8月時，東平橋上的護欄還沒有塗鴉的圖案，因此應該是去年8月到12月間遭人惡意噴漆塗鴉。

    太平區東平橋護欄遭人以紫色、黑色噴漆胡亂塗鴉，民眾盼市府儘快清除、復原。（記者陳建志攝）

    太平區東平橋護欄遭人以紫色、黑色噴漆胡亂塗鴉，民眾盼市府儘快清除、復原。（記者陳建志攝）

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