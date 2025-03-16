桃園女懷孕8個月急產 救護車上緊急接生

桃園復興區1名懷胎34週孕婦急產，送醫途中，孕婦陣痛頻率與強度加劇，加上嬰兒頭部已逐漸推出產道，救護車便停等路旁，立即為產婦接生。（記者黃政嘉翻攝）

2025/03/16 00:16

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府消防局復興分隊13日下午接獲1名懷胎34週（8.5個月）孕婦急產案件，高級救護技術員葉潾檡判定即將臨盆下，立即將孕婦送上救護車，送醫途中，孕婦陣痛頻率與強度加劇，加上嬰兒頭部已逐漸推出產道，救護車便停等路旁，立即為產婦接生，過沒多久就順利生下，救護車上充斥著健康女嬰的哭啼聲。

復興消防分隊指出，女嬰出生後，呼吸及脈搏皆正常，臉色紅潤且哭聲有力，救護人員順利將母女送醫。復興區幅員廣大，且山路綿延，送醫路程時間長，維持孕婦及新生兒到院前的生命徵象，相當考驗救護人員的專業技能與經驗，特別在救護車上生產下，帶給復興分隊救護人員寶貴的處置經驗。

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復興消防分隊長陳遠鑫表示，消防平日同仁勤練救護技術，才能在急產救護勤務中，冷靜評估狀況，給予孕婦及嬰兒最適當的處置，也提醒孕婦平時應定期產檢，如遇大出血，或大量羊水破裂等緊急情況，應保持冷靜，並立即撥打119請求協助。

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