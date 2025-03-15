國際自由車浪漫台3線站賽事3/18線上直播 50客庄特色加油站迎賓

2025國際自由車環台公路大賽第三站「浪漫台3線站」將於3月18日上午9點，在新竹縣新埔枋寮褒忠亭義民廟前登場。圖為2024年賽事盛況。（圖擷取自新竹縣政府官網）

2025/03/15 16:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2025國際自由車環台公路大賽第3站「浪漫台3線站」3月18日上午9點在新竹縣新埔枋寮褒忠亭義民廟前登場，沿線將設置超過50個由地方公所、學校及社區居民組成的「客庄特色加油站」，以客家開口獅、桐花、傳統服飾、饒平布馬、大湖草莓、卓蘭柑橘等客家元素熱情迎接競輪選手，並將透過網路直播，邀請全球觀眾一同見證這場融合運動競技與文化饗宴的盛事，從空拍畫面中感受客庄壯麗山城的魅力。

新竹縣政府指出，賽事期間，新埔鎮義民路三段342巷（褒忠路至義民路三段362巷）單行道，自17日晚間8點至18日中午12點封閉管制；義民路三段362巷（義民路三段468巷至義民路三段342巷）單行道，自18日上午8點至上午10點10分封閉管制；義民路三段（褒忠路口）三角錐區隔用路人與暖身路線，18日上午9點30分至上午10點10分封閉管制，請用路人注意管制路段，配合現場人員指示並及早改道通行。

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2025國際自由車環台公路大賽「浪漫台三線站」，由客家委員會與中華民國自由車協會、新竹縣政府、苗栗縣政府及台中市政府共同舉辦，預計吸引全球40個國家、23支隊伍，共計197位菁英競輪選手參賽，競逐榮耀。這項大賽為國際自由車總會（UCI）登錄的2.1級賽事，是台灣唯一的國際公路賽。

比賽將從新竹縣新埔鎮枋寮褒忠亭義民廟出發，終點設於台中市石岡旅服中心，賽道總長154.3公里，途經新竹、苗栗及台中等3縣市，跨越新埔、關西、橫山、竹東、北埔、峨眉、三灣、南庄、獅潭、公館、大湖、卓蘭、東勢及石岡等14個鄉鎮市區。

竹縣教育局表示，這條賽道不僅路線蜿蜒、地形起伏多變，還包含2個衝刺點（上館國小、南庄遊客中心）及2個登山點（獅潭仙山、鯉魚潭水庫），被譽為競輪選手挑戰自我極限的經典路線。同時，台3線也是北部客家族群的主要居住地，沿途蘊藏豐富的歷史文化及自然景觀。歡迎民眾一起觀看線上直播，為選手們加油。

2025國際自由車環台公路大賽第三站「浪漫台三線站」將於3月18日在新竹縣新埔枋寮褒忠亭義民廟前登場。圖為2024年賽事前表演。（圖擷取自新竹縣政府官網）

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