台大杜鵑花節開幕 線上學系博覽會也登場

國立台灣大學今（15）日舉辦「杜鵑花節開幕式」、「學系博覽會」，台大校長陳文章（左）參與學系博覽會，和學生們互動。（台大提供）

2025/03/15 14:12

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣大學今（15）日舉辦「杜鵑花節開幕式」及「線上學系博覽會」，台大校長陳文章表示，台大杜鵑花節自1997年舉辦至今，台大各單位精心策劃一系列融合杜鵑花之美與人文精神的精彩活動，包括校園與博物館群導覽、闖關挑戰、趣味農場體驗及人文科學展覽等，呈現豐富多彩的節慶盛宴，台大紀念品商店及周邊商圈的店家亦提供美食與紀念品優惠。

杜鵑花節今（114）年活動主題為「杜鵑綻放 夢想啟航」，同屬國立台灣大學系統的國立台灣師範大學校長吳正己，以及國立台灣科技大學副校長王朝正等人出席。陳文章表示，在台師大與台科大加入後，3校之間針對彼此沒有的科系加以互補，讓參與學子能一窺台灣高教面貌，3校學子能相互選課，十分便利，且台大與台師大都有「未來大學」制度，開設不同的領域專長課程，台大就有271個領域專長模組，學生也可以自行提案，就讀不同學科的學生可以更具彈性地進行跨領域學習。

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台大杜鵑花節亦舉辦「線上學系博覽會」，除了各學系自辦直播活動外，也運用虛擬實境技術，提供豐富多元的資訊與互動體驗，滿足無法親臨現場的師生與家長需求，台大說明，該網頁平台將於杜鵑花節結束後持續更新，成為展示台大各學系詳盡資訊的重要窗口，而熱愛台大校園美景的民眾與校友也可透過官方網站欣賞校園杜鵑花盛開的壯觀景致，並深入了解各學系在教學與研究上的卓越成果。

台大杜鵑花節今日開幕，台大校長陳文章表示，台大杜鵑花節自1997年舉辦至今，受民眾及師生的喜愛。（記者林曉雲攝）

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