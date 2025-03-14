瓦拉米步道尋幽 玉管處推春夏秋3季遊程

玉山東部園區瓦拉米步道，將在春夏秋3季各推山徑遊程，可探訪沿途生態與布農族文化。圖為瓦拉米佳心布農族傳統石板家屋。（玉管處提供）

2025/03/14 19:15

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山國家公園東部園區瓦拉米步道，位在八通關越嶺道東段，沿途植被豐富，有許多珍貴高山植物和野生動物，玉山國家公園管理處今年與花蓮縣TAKBANUAZ布農文化發展協會合作，在春、夏、秋3季，各舉辦1場為期2天的瓦拉米山徑人文生態遊程，活動即日報名，詳情可上網：https://forms.gle/W7VH7QMLqGcuG4rP9。

玉管處表示，近年原住民文化保護與發展備受重視，園區便在八通關越嶺道進行修復和保護，包括布農家屋的歷史現場重建，並以解說牌和文化活動，推動布農文化生態永續發展，以尊重當地原住民文化的方式，保護生態環境。

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此次透過花蓮縣TAKMANUAZ布農文化發展協會執行生態遊程，網羅花蓮縣卓溪鄉登山協會等在地專業團體，帶領參加者了解布農傳統生活方式及其與環境的關係。

玉管處說，3場不同主題活動分別為4月19、20日的「春蕨‧瓦拉米山徑春意悠遊」，7月5、6日的「夏蕨‧瓦拉米山徑閃閃螢夏」，以及10月4、5日的「秋蕨‧瓦拉米山徑秋風吹起」等，每人費用2980元，一律線上報名，額滿為止。

玉山東部園區瓦拉米步道，將在春夏秋3季各推山徑遊程，可探訪沿途生態與布農族文化。圖為瓦拉米山風一號吊橋。（玉管處提供）

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