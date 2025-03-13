鐵道下「單車國道」遭機車入侵 屏東警加強取締

高架鐵路下方的自行車道，仍可見機車騎士硬闖。（記者陳彥廷攝）

2025/03/13 22:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣從麟洛鄉一路到往南到竹田再到潮州的鐵路高架橋下方道路，目前有部分作為單車國道，但在潮州、竹田的鬧區的路段，單車國道卻長期有部分騎士騎機車進入，對散步及騎行自行車民眾造成安全脅威，是引來反彈，警方獲報回應將會加強取締，從2月開始至今已至少取締5件類似的違規，強調還會加強臨檢的頻率。

「明明就寫汽、機車禁入，結果還是不少機車硬闖！」，潮州楊姓民眾日前帶著幼童到其中一段路散步休憩，未料卻突然有機車逼近，由於道路狹小，又是背對來車，發現機車時已非常接近，是閃得極為狼狽，他納悶心想，明明是禁行機車，為何總是會有機車騎入，批評很沒公德心。

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另名媽媽也指出，原本應是鎮民安心散步的小確幸地區，只要有機車駛入，行人怕被撞是敢怒不敢言，另一個中山公園也不時有非公務車的機車族騎進公園，有的根本不是為了散步，而只是不想繞路而穿越，為了自己的方便卻搞得理應空氣清新的公園變得烏煙瘴氣，連在公園散步都要小心，非常危險。

潮州警方指出，屏東的單車國道設立多年，其中縱貫的紅線部分從九如鄉往南大致皆沿國道3高架道路下方的道路，但進入竹田鄉西勢車站後再到潮州車站間，大部分都在高架鐵路下方。此外，竹田及潮州鬧區的高架鐵路下方雖未被劃作單車國道，但仍作為民眾散步及騎乘自行車的人行道或自行車道，外部皆有懸掛標禁止汽機車進入的牌告。

不過，鬧區的路段卻常有騎士疑似為搶快或抄捷徑而騎進人行道內，引來民眾反彈，警方表示，目前統計在潮和國小旁近鐵道橋下的自行車道及英義路、五福路、太平路及和睦街等路段為交通違規熱區，因此進行「違規停車」、「行駛管制區」等違規的取締勤務，促使機車駕駛遵守道路交通法規，並維護其他用路人安全。

經過宣導後，警方仍是在1個月間取締了至少5件違規進入自行車道的案件，警方強調，民眾應遵守交通規則勿圖一時之便違規行駛，還給用路人更安全的交通環境，違規者可處900到1800元罰鍰，將持續於自行車道與道路的交會點實施攔查，以嚇阻違規行駛情形。

高架鐵路下方的步道區及自行車道有許多民眾散步。（記者陳彥廷攝）

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