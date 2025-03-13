台大生站捷運電扶梯兩側 他大讚素質高反被吐槽：跟前面的人有關

北捷推動電扶梯「兩側皆可站立」的宣導。網友發文大讚，台大學生們有序地站在電扶梯兩側，示意圖。（資料照）

2025/03/13 23:16

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運宣導電扶梯「兩側皆可站立」，引發不少討論。網友發文說，儘管北捷積極宣導，仍看到許多人維持以往的習慣。不過，他在公館站看到台大學生們有序地站在兩側，大讚他們快速適應新規範的能力。文章一出，不少人吐槽，「是第一個人不走，所以後面也動不了吧」。

網友在Dcard發文說，北捷積極推廣電扶梯兩側都可站立，然而，他觀察下來，多數人仍維持「右側站立、左側通行」。原PO舉例，有些人會在電扶梯左側橫衝直撞，或是跟人喊借過。不過，他在台大公館站看到台大學生們有序地站在電扶梯兩側，讓他深感欣慰稱讚台大學生能快速適應並接受新知識。

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文章一出，許多網友反駁，「不瞞你說這應該是第一個人不走，所以後面的也沒辦法走」、「這應該跟上電扶梯的『人數很多』有關吧！台北車站等樞紐大站在尖峰時刻也是如此，這跟台大站似乎沒有絕對關係」、「每天搭幾乎左邊都有人在用走的」、「巔峰時間大站兩側都在走，公館算小站吧」、「實際上是因為前面有人卡住了，但不能叫他走，所以只能這樣」。

另外，有人認為是否要空出一側，沒什麼好爭論的，「全世界地鐵手扶梯幾乎都會空出一側讓人通行，就台灣一堆猴不知道是不是沒搭過捷運，整天吵說為什麼不能站左邊。現在左邊給你站，結果還一堆意見」、「一堆外縣市的跑來台北叫，原本我們就過得好好的，就少數的外地間諜，連電扶梯站哪都可以吵出優越感」。

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