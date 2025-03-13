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    2025台南藝術博覽會開幕 3女新銳亮相

    2025台南新藝獎得主翁榛羚與作品「撕心裂肺」。（記者洪瑞琴攝）

    2025台南新藝獎得主翁榛羚與作品「撕心裂肺」。（記者洪瑞琴攝）

    2025/03/13 22:48

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025台南藝術博覽會今（13）日開幕，今年共有45家畫廊參展，其中有8家畫廊是首次加入，展現台灣藝術市場澎湃活力與開放性。

    南市政府與中華民國畫廊協會合作「台南藝術博覽會」今年邁入第13屆。值得一提的是，每年從「台南新藝獎」獲獎者中選出3位新銳創作者與畫廊合作，在藝博會展出作品，這項媒合模式也成為官辦獎項銜接市場的重要橋樑。這次參與的畫廊及新藝獎得獎者包括李盈蓁（索卡藝術）、張芸家（弎畫廊）、翁榛羚（絕對空間）。

    李盈蓁創作獨特，陶瓷媒材以繪畫形式表現，調配操作過程如何拿捏液態性漿狀材料，是很大的挑戰。張芸家創作靈感在日常中，將那些消逝中的紋理拾起、揉捻，採用礦物顏料層層堆疊出立體視覺。翁榛羚擅於銅版腐蝕、凹版墨、鳳梨宣、線香燃燒，帶有詭異奇幻、浮世繪風格。

    台南市長黃偉哲出席開幕式表示，台南藝術博覽會不僅是今年藝文界盛事，更是提供才華洋溢的藝術工作者發光發熱的舞台。

    藝博會亦安排「美學教育空間」，邀請台南大學視覺藝術與設計系參與，現場提供紙黏土教學實作，讓師培生有實務經驗，並培育未來藝術產業的人才種子。

    中華民國畫廊協會表示，這次有8家畫廊首次加入，包括台灣3家、日本3家、韓國2家。尤其是疫情後，藝術市場朝數位發展趨勢，以往台南藝博會，海外畫廊有3、4家參加，今年則有7家，顯示出藝博會在國際關注度的提升，藝術市場線上線下並重。

    台南藝術博覽會展覽地點，台南晶英酒店6、7樓，公眾展期3月14日至16日，中午12時至晚上7時（16日僅開放至晚上6時）。

    台南新藝獎得主李盈蓁與作品「從底部而生的景」。（記者洪瑞琴攝）

    台南新藝獎得主李盈蓁與作品「從底部而生的景」。（記者洪瑞琴攝）

    「台南新藝獎」得主張芸家與作品「荒地裡的百寶箱」。（記者洪瑞琴攝）

    「台南新藝獎」得主張芸家與作品「荒地裡的百寶箱」。（記者洪瑞琴攝）

    台南藝術博覽會在台南晶英酒店登場，圖為日本北井畫廊、藝術家綱島禮子作品「凍景」。（記者洪瑞琴攝）

    台南藝術博覽會在台南晶英酒店登場，圖為日本北井畫廊、藝術家綱島禮子作品「凍景」。（記者洪瑞琴攝）

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