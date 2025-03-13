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    陳菁徽談「高齡姊替出櫃弟拚生育」 民進黨：停止綁架女人子宮

    國民黨立委陳菁徽發文惹議，她今（13日）強調，個案與家人關係親密，生育決定是自主選擇，沒有任何強迫。（記者邱芷柔攝）

    國民黨立委陳菁徽發文惹議，她今（13日）強調，個案與家人關係親密，生育決定是自主選擇，沒有任何強迫。（記者邱芷柔攝）

    2025/03/13 13:43

    〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨立委陳菁徽近日發文分享，一名40多歲女子替出櫃的同志弟弟拚懷孕，為家族傳宗接代解除「生育壓力」。對此，民進黨性平部今（13）日批評，「妳的子宮不是妳的子宮」，將傳統婚育框架加諸女性，無疑是把女人視為生育機器，呼籲國民黨重視黨內性別平等教育。

    民進黨性別部今透過臉書表示，陳菁徽於粉絲專頁分享個案因弟弟出櫃，擔起大家族的生育壓力，經歷多次流產及試管療程後成功懷孕，引起軒然大波。陳菁徽的觀點其實就和國民黨團總召傅崐萁一樣，將傳統婚育框架加諸女性，無疑是將女人視為生育機器，性平部對此表示強烈譴責。

    性平部表示，人工生殖技術可以幫助很多有需要的伴侶，許多新生命因此誕生，但是助人的技術不應成為控制女人子宮的工具，更不應讓女人失去自主權。生殖科技也許是中性的，但醫師作為助人者，醫療技術的執行與使用應更加注意弱勢者處境，具備更多對性別權力架構的認識與關懷，而非成為父權體制的幫兇。

    性平部批評，傅崐萁在國會殿堂對主計長陳淑姿單身歧視、陳菁徽將女人視為生育機器，在在顯示國民黨黨內性平觀念的不足，呼籲國民黨重視黨內性別平等教育，停止綁架女人的子宮。

    對於發文惹議，陳菁徽受訪說明，個案和先生與家人們都有達成共識，這個家庭具有多元包容性，且完全尊重女性的生育自主權，非常感動，相信孩子是在兒童最佳利益之下誕生，因為所有大人都已準備好迎接寶寶。

    陳菁徽說，台灣已邁向多元社會，有男同志家庭、也有女同志家庭，未來或許會有單身女生家庭，希望將多元包容的觀念推廣出去。近期人工生殖法修法未見進度，期待衛福部盡快完成上個會期有共識的脫鉤代理孕母版，讓台灣想生的人就生，不想生的人就不要生。

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