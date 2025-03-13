自助餐店便當10道菜要價900元引熱議 業者出面說明

彰化縣鹿港鎮張姓民眾到自助餐打菜包便當，10道菜色要價900元，讓民眾嚇呆了。（民眾提供）

2025/03/13 14:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮張姓民眾到自助餐打菜包便當，結果10道菜結帳要價900元，讓民眾以為算錯了，確認無誤後還是買回家，拍照貼文在網路上寫著「紀錄一下目前買過最貴的便當」，引發熱議。黃姓業者今天表示，菜色都貨真價實，民眾在結帳時如果有疑問，都會當面說明與解釋。

張姓民眾表示，她到自助餐店自己打菜包便當，準備帶回家跟2個小孩一起吃，總共夾了高麗菜、花椰菜、南瓜、茄子、大白菜，還有炒花枝、雞腿、排骨、雞肉、荷包蛋等10樣菜色，原本以為大約在500元左右，一聽到是900元，都以為算錯了，還是聽錯了，再次確認是900元後，也就付錢買回家。

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張姓民眾說，這是人生第一次買過最貴的便當，雖然是3人份的菜色，如果去其它地方買可能就是500多元，這樣的價錢都可以去餐廳吃火鍋了，真的令人傻眼。

對於民眾來包便當10道菜900元引發熱議，對此，自助餐黃姓業者表示，現在食材都很貴，光是花枝每台斤就要350元，蘆筍每斤300元，自助餐都是依照食材成本、所夾的份量來算錢，一切都是貨真價實。

黃姓業者強調，該家自助餐在鹿港鎮經營3、40年，靠的就是長期以來的口碑，才能生存下來。民眾如果對於價格有問題，當面提出來，就可以當面說清楚，一樣一樣算給民眾聽，不要買回去才說貴。

有鹿港民眾則表示，這家自助餐在鹿港市區也算是老字號，主打就是食材新鮮，最重要的是不會油膩膩，吃完的餐盒不會都是油，所以，在價位上確實比一般自助餐店來得高一點，但因為品質穩定，才能在鹿港生存下來，鹿港人如果想吃好一點的便當，這家老店算是在地人的口袋名單。

彰化縣鹿港鎮張姓民眾到自助餐打菜包便當，10道菜色要價900元，讓民眾嚇呆了。（民眾提供）

自助餐包3人份便當花了900元，業者表示，光是花枝進價每台斤350元，食材成本很高。（民眾提供）

有民眾到自助餐包3人份便當花900元，鹿港自助餐黃姓業者強調，菜色貨真價實，民眾結帳有疑問當面提出，就會說明清楚。（民眾提供）

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