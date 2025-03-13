彰化虎山巖金針花季未到 黃花風鈴木花海先暖身

虎山巖金針花園區頂端11棵開滿金黃色花海的黃花風鈴木，豔陽映照下耀眼動人。（圖由米諾斯提供）

2025/03/13 14:59

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣黃花風鈴木秘境又多了一處，花壇鄉虎山巖金針花季要到5月才開始，目前園區綠意盎然，不過在園區最頂端卻有11棵開滿金黃色花海的黃花風鈴木，豔陽映照下耀眼動人。園主指出，目前黃花風鈴木大爆發，比彰南路「黃金大道」更加美麗，賞花正是時候。

攝影家米諾斯指出，虎山巖的黃花風鈴木雖然只有11棵，但跟芬園鄉彰南路不同的是，這11棵整排高度差不多，樹形也很整齊不會雜亂，且每1棵都大爆發，金黃色花海相當壯觀，拍照打卡正是時候。

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他說，芬園鄉彰南路黃花風鈴木雖有多達500多棵，但今年每棵開花時間不同步，且寶山國小周邊的黃花風鈴木都因為修剪過，今年花況不佳；建議遊客要來拍照，可以選擇縣庄福德宮沿線，目前是最適合拍照打卡地點，一旦錯過就要等明年。

芬園鄉彰南路縣庄福德宮沿線黃花風鈴木盛開，適合拍照打卡。（圖由米諾斯提供）

虎山巖金針花園區頂端11棵黃花風鈴木花海耀眼奪目。（圖由米諾斯提供）

虎山巖黃花風鈴木花海，豔陽映照下耀眼動人。（圖由米諾斯提供）

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