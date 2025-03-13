每年近百位新手駕駛車禍喪生 林月琴促交通部改革駕訓制度

民進黨立委林月琴今（13日）偕同駕訓班業者、台灣交通安全協會，針對國內駕訓制度問題召開記者會。（圖由林月琴辦公室提供）

2025/03/13 15:08

〔記者李文馨／台北報導〕民進黨立委林月琴今（13日）偕同駕訓班業者、台灣交通安全協會，針對國內駕訓制度問題召開記者會。林月琴指出，由於駕訓教育缺乏足夠訓練，且考照過於簡單，導致初領駕照2年內的年輕駕駛成為交通事故高風險族群，每年約有近百人因此喪生，呼籲交通部應正視國內駕訓教學的發展困境，修訂民間業者管理辦法及相關規範，協助駕訓教育市場正常化發展。

林月琴表示，檢視各階段的交通安全教育可以發現，國內並無明確的學校教育時數配置，因此更遑論系統化、階段性的運具教育。在成年前後的駕訓教育方面，也因為學習過程中缺乏充足的訓練，加上考照內容過於簡單，未能篩選出合格的駕駛人，使得初領駕照2年內的年輕人，成為國內交通事故傷亡的高風險族群，每年約有近百位駕駛新手死於交通事故案件中。

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針對考照制度問題，林月琴指出，現行筆試內容過於簡單、題項設計觀念淺薄，欠缺鑑別度，且受訓內容與教學指導缺乏明確標準；其次，術科測驗過於形式化，與真實道路使用情境不符，且道路考驗未能全面推行，場考設施設備老舊未更新。她也說，受限於目前法令規範而制定出的不合理訓練規劃，造成教學實務現場多採行共車教學，學術科時數造假成為常態，缺乏市場機制的運作，更造成業者間劣幣驅良幣問題。」

談及駕訓班實際營運困境，駕訓班業者黃飛發表示，目前術科考試不僅形式化，甚至出現評量標準南北、城鄉不一致、場內考驗項目不符合實際與舞弊等情事；且筆試測驗題目充斥直觀或是背誦型式的題目，使許多駕駛安全行為類的考試題目出題率被稀釋。另外，在訓練制度部分，民營駕訓班管理辦法當初設計之初即不符合現實，致使從有該辦法開始，就無一家駕訓班能完全依照管理辦法執行訓練工作。

黃飛發建議，可修改管理辦法符合實際的產業生態，讓基層公務人員及業者有法可循，同時逐步比照先進國家修正考試內容與制度，讓考試內容與開車安全的實務知識相符。

台灣交通安全協會監事暨駕訓教練劉軒誠直言，許多教練只以讓學生通過現有考試項目為目標，卻有許多在國際上被視為基礎的知識與訓練都被忽略，連煞車跟油門的操作都沒有明確的考驗與訓練標準，甚至基本高速公路訓練課程都沒有，這種「只知其然而不知其所以然」的狀況，也讓民眾對駕訓班的收費感到疑惑。

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