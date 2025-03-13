環團質疑協和電廠隱匿重金屬污染 環境部：已要求基市府進廠查證

環團今（13）天表示，近日再度接獲吹哨者爆料，協和電廠內土壤還有多項重金屬污染超標情形，要求基隆市府與環境部應儘速進廠查證。（記者陳嘉怡攝）

2025/03/13 12:13

〔記者陳嘉怡／台北報導〕協和電廠四接案已通過環評審查，不過之前環團曾指協和電廠隱匿土壤污染，台電承諾完成改善後才會進行開發。環團今（13）天表示，近日再度接獲吹哨者爆料，協和電廠內土壤還有多項重金屬污染超標情形，要求基隆市府與環境部應儘速進廠查證，避免台電湮滅證據。環境部回應，已要求基隆市府進廠查證，相信基隆市府查證時也會找專家一同進行。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，上個月環團揭發協和電廠內「多氯聯苯」及「總石油碳氫化合物」土壤污染超過管制標準，依據吹哨者提供的資料，從2017年發現總石油碳氫化合物污染超標8倍起至今，但環境部與基隆市府卻沒有任何作為。近日吹哨者繼續提供相關資料，揭露協和電廠的土壤還有鉻、銅、鋅、鎳、砷等重金屬污染超標情形，且該5種重金屬都是協和四接範疇界定指引表要求調查的污染物，要求環境部與基隆市府依法進行查證，盡速釐清真相與究責。

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彰化環境保護聯盟研究員林政翰表示，協和電廠未來燃油改為燃氣，依照土污法規定因變更產業類別要進行土壤污染檢測，就是為了避免高污染潛勢的行業用變更的方式規避污染責任。但2019年9月協和電廠進行自主調查，台電及基隆市政府明明都知道檢測的結果，協和電廠確實有土壤污染，而且負責自主調查的單位還跟環評顧問公司一樣，然而得到的結論卻完全相反，質疑其進行環評土壤檢測避開了自主調查時的已知污染點位，才會讓環評書土壤檢測結果顯示重金屬及碳氫化合物皆符合標準。呼籲也應暫緩明顯有重大疏漏的開發，並組織由公部門及民間團體組成的調查小組正視土壤污染事實。

環境部環境管理署土污基金管理會副執行秘書王禎表示，此案是在環評審查時才接到訊息，必須先進廠查證確認有無污染。依照土污法規定，外界發現有污染之虞，需要先由地方環保局進廠查證；環境部已要求基隆市府進廠查證，並與基隆市府保持一定聯繫，相信查證時也會找專家學者一同進行。他也提到，若確認協和廠區土壤污染情形屬實，基隆市府就可依土污法公告為控制場址，要求台電提出細部調查報告和整治計畫；而若污染情形嚴重，經環境部審核後就會再公告為整治場址。

環團今（13）天指協和電廠內土壤有多項重金屬污染超標，並遞交陳情書給環境部土污基管會。（記者陳嘉怡攝）

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