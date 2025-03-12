竹縣小英之友會愛心助學 捐偏鄉5校學子獎助學金

新竹縣小英之友會今（12）日走訪縣內5所國中小，捐贈12萬元獎助學金，希望拋磚引玉，多多給予他們鼓勵和支持。 （記者廖雪茹攝）

2025/03/12 13:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣小英之友會經常舉辦捐血等公益活動，今（12）日走訪縣內5所國中小，捐贈12萬元獎助學金，希望拋磚引玉，喚起更多善心人士關心新竹縣清寒學子，多多給予他們鼓勵和支持。

新竹縣小英之友會總會長陳文宏偕同民進黨新竹縣黨部評議召集委員賴送能、全國代表張俊源，以及民進黨籍新竹縣議員吳傳地、何建樺、楊昌德、蔡蕥鍹等人，今天上午逐一走訪新豐湖口地區學校捐贈獎助學金，受贈學校包括埔和國小、福興國小、福龍國小、瑞興國小和精華國中。

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受贈學校表示，感謝社會各界長期關心弱勢學生，有了這些額外點滴累積的資源，不但得以減輕家長的負擔，也讓孩子能更專注在課業和學習。在孩子的成長過程中，善心人士的默默支持，無形中可讓學生們心懷感恩，健康快樂的長大，未來有能力時也懂得付出一己心力回饋社會，形成善的循環。

新竹縣小英之友會今（12）日走訪縣內5所國中小，捐贈12萬元獎助學金，希望拋磚引玉，多多給予他們鼓勵和支持。 （記者廖雪茹攝）

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