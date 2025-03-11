彰化傳統市場路口新增升降式車組 作用曝光了

彰化和美傳統市場增設升降式車阻，在指定時段升起禁止車輛進入。（記者劉曉欣攝）

2025/03/11 16:45

〔記者劉曉欣／彰化報導〕傳統市場周邊道路每到上午的熱門營業時段，常見人車爭道驚險畫面，彰化縣和美鎮比照國外模式，在和美傳統市場周邊主要路口，設置了5處圓型的升降式車阻，從上午7點啟用到中午12點，讓市場街區只容機慢車與行人出入，小朋友看到伸出路面車阻大喊「這是菜市場的花園鰻」！

和美鎮長林庚壬表示，去年公所安排到荷蘭、盧森堡等國考察，發現許多廣場街道為了讓行人徒步與汽車道有效隔絕，都會裝設升降式車阻，當有需要開放車輛通行，車阻就可以調降到跟地面齊平，讓路面空間使用上更具彈性，也更安全。

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因此，和美鎮公所決定，在傳統市場周邊街區，來增設升降式車阻，總計在中山路、仁安路、愛物路與仁化路等4條馬路，加裝5處的人工手動不鏽鋼升降桿車阻，每支造價2萬6000元，車阻拉上來的高度約為80公分，啟用時段為每日上午7點到12點，每個車阻旁再放置移動式車阻告示牌，讓汽車駕駛人經過可以一目瞭然，就不會誤闖。

鎮公所指出，升降桿也讓市場攤商要提早作業，要用小貨車卸貨的話，就必須提前到上午7點前，一旦遲到了，就只能用機車分批載運。

和美市場周邊道路的升降桿車阻從去年10月設置，啟用至今還不到半年，民眾反應非常良好，覺得逛菜市場再也不必怕汽車會突然闖了進來，尤其是小朋友更樂了，直擊看到升降桿可以在馬路升高與調降，全都興奮說，「好好玩，菜市場也有花園鰻」！

彰化和美傳統市場增設升降式車阻，透過人工可以拉高，也可以與路齊平。（圖由和美鎮公所提供）

和美傳統市場位於市中心，每到營業時段就湧入大批採買人潮。（記者劉曉欣攝）

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