金管處攜手萬海航運 昔日「雷區」種下6500棵樹守護金門

金門國家公園管理處舉行植樹活動，處長鄭瑞昌（右一起）、金寧鄉古寧頭社區發展協會理事長李金鎗、古寧村長李開陣、國家公園署副署長陳貞蓉、陳玉珍立委辦公室主任林孫全、金門縣林務所長鄭向廷、金寧鄉民代表李俊龍共同執鏟啟動。（記者吳正庭攝）

2025/03/10 21:10

〔記者吳正庭／金門報導〕內政部國家公園署金門國家公園管理處今天在原「沙崗雷區」的古寧頭安東一營區附近舉行植樹活動，加上連日種下6500棵海岸樹種，希望長高長大，藉由防風定砂的功能，用林木取代武器，繼續守護金門。

金管處處長鄭瑞昌說，大約2.6公頃種植面積的土壤，至少準備了1年，由於金門前幾年大旱，各地湖庫乾涸，金管處於2022年至2023年辦理雙鯉湖清淤工程，希望增加蓄水量，並將挖出來的2萬1500立方公尺的土方運至安東一營區海岸造林地安置。

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他說，由於清淤出來的土方有1層高嶺土、磁土，鹽分較高，金管處花了1年時間，以綠肥種植與翻耕進行土壤改良，終於在今年進入海岸造林的階段。

國家公園署副署長陳貞蓉說，國家公園署與萬海航運公司合作，推動植樹造林及永續環境保護行動，落實企業社會責任（CSR），並以ESG（環境、社會、治理）為指導方針，簽署「合作植樹造林養護專案」合作意向備忘錄。

根據合作內容，2022年至2030年分別在金門等8座國家（自然）公園進行植樹造林養護，由國家公園署提供園區土地，萬海種植約40萬棵樹，預計每年可吸收約4800噸的二氧化碳，約等同於12座台北市大安森林公園，減緩溫室氣體排放並調適暖化。

金寧鄉民代表李俊龍應邀致詞時說，這些踩在腳底下的土壤來自他家附近的雙鯉湖，讓他「很有感」；他對著到場的古寧頭社區發展協會長輩說，相信大家都有這樣的經驗，以前軍方執行排地雷任務，海邊林木都被推光光，那幾年，家裡桌上時不時就積了很厚的一層沙土，海邊植樹防風定砂的重要性不言可喻。他也提醒，種樹也要護樹，在東北季風旺盛的同時，應加強巡查，隨時防範「詭異」的無名火，以免辛苦種下的林木毀於一旦。

金管處表示，此次栽植以海岸樹種為主，包含木麻黃、白千層及金門原生樹種的潺槁樹、相思樹、海桐及草海桐計200棵，為連日來種下的6500棵樹木「補上最後一塊綠色拼圖」。

金門早年人人皆兵，一人一樹是綠化傳統，年近七十歲的金寧鄉古寧頭社區發展協會理事長李金鎗（右一）操持起鐵鏟，駕輕就熟。（記者吳正庭攝）

金門國家公園管理處辦植樹活動，國家公園署副署長陳貞蓉（左）也在金管處長鄭瑞昌（右）協助下，體會金門早年一人一樹，打造「海上公園」綠化成果。（記者吳正庭攝）

金門國家公園管理處在原「沙崗雷區」的古寧頭安東一營區舉行植樹造林活動。（記者吳正庭攝）

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