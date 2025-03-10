大白菜一顆10元、高麗菜20元 萬丹農民棄收了

大白菜一顆10元任由民眾自行摘取。（記者葉永騫攝）

2025/03/10 14:08

〔記者葉永騫／屏東報導〕一顆大白菜自採10元，高麗菜20元，萬丹鄉最近農民棄收大白菜、高麗菜，乾脆提供給民眾自採娛樂，萬丹鄉崙頂村長張福僑表示，因為菜價太便宜了，農民採收後連運費都不夠，乾脆讓大家採收，剩餘的就翻土作肥料，今年種植大白菜、高麗菜的農民都是賠錢。

最近高麗菜、大白菜進入採收期，但價格卻是不斷往下跌，中盤商不是低價買進就是不願收購，甚至收購價格還抵不上運輸費用，讓農民失去了採收的意願，有些農民乾脆放棄採收，提供民眾自行採取，一顆只收銅板價，甚至沒有採收的就直接翻土做肥料，表明這一季賠錢了。

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崙頂村長張福僑表示，去年颱風後蔬菜價格大漲，因此颱風後農民搶種了大白菜及高麗菜，沒想到採收時卻因為產量太多，價格大跌，農民的辛苦全都白費了。

從泰武鄉來萬丹鄉採大白菜的林小姐說，趁著休假的時間來體驗採摘的樂趣，一顆10元真的很便宜，園主農民連到現場都沒有，叫她們自行採取後再去繳錢，根本不在乎收錢，看到農民的辛苦都白費了，覺得很可憐。

大白菜自採一顆10元，民眾帶著大袋子前來採取。（記者葉永騫攝）

民眾自行採收大白菜，一顆只要10元。（記者葉永騫攝）

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