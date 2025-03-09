為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    逾4000人「追飛機路跑」 烤乳豬、鱘龍魚隨你吃

    桃園市首屆「追飛機路跑」9日在大園區桃禧航空城酒店新館旁起跑，吸引各地超過4000名跑者與會。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市首屆「追飛機路跑」9日在大園區桃禧航空城酒店新館旁起跑，吸引各地超過4000名跑者與會。（記者鄭淑婷攝）

    2025/03/09 15:41

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市首屆「追飛機路跑」今（9日）早在大園區桃禧航空城酒店新館旁起跑，吸引各地超過4000名跑者與會，除了體驗賽道上飛機呼嘯而過的快感，沿途烤雞、烤乳豬、冰淇淋、鱘龍魚等豐盛補給，跑者笑稱，「腳步都被『定』住了，捨不得離開補給站」。

    桃園市大園區為機場所在地，每日近距離飛機起降已是日常，為了讓跑者感受不同的賽道景象，桃園市體育總會馬拉松委員會、桃市府體育局主辦「追飛機路跑」，主辦單位表示，賽事分為10公里組、3公里組及團體10公里組，起跑後沿園科路、園學路、環區南路、環區東路、航程路二段後折返，不時可見飛機呼嘯而過，引擎聲轟隆作響。

    賽事總計吸引逾4000名跑者，最高齡99歲、最小的跑者僅1歲，一早由桃市府體育局長許彥輝、大園區長余誌松、議員游吾和等人鳴槍起跑，除了賽道伴隨飛機呼嘯而過，沿途豐盛的補給、各里特色啦啦隊在場邊替每位跑者加油，都是賽道上最美的風景，也有不少跑者精心打扮，甚至號召退役海軍陸戰隊同袍組隊參賽，沿途精神答數傳遞陸戰隊精神。

    桃園市首屆「追飛機路跑」9日在大園區桃禧航空城酒店新館旁起跑，賽道上不時有飛機呼嘯而過。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市首屆「追飛機路跑」9日在大園區桃禧航空城酒店新館旁起跑，賽道上不時有飛機呼嘯而過。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市「追飛機路跑」沿途補給超豐盛，有烤雞、烤乳豬、鱘龍魚湯，為跑者補充滿滿的體力。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市「追飛機路跑」沿途補給超豐盛，有烤雞、烤乳豬、鱘龍魚湯，為跑者補充滿滿的體力。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市「追飛機路跑」沿途補給超豐盛，有烤雞、烤乳豬、鱘龍魚湯，為跑者補充滿滿的體力。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市「追飛機路跑」沿途補給超豐盛，有烤雞、烤乳豬、鱘龍魚湯，為跑者補充滿滿的體力。（記者鄭淑婷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播