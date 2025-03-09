逾4000人「追飛機路跑」 烤乳豬、鱘龍魚隨你吃

桃園市首屆「追飛機路跑」9日在大園區桃禧航空城酒店新館旁起跑，吸引各地超過4000名跑者與會。（記者鄭淑婷攝）

2025/03/09 15:41

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市首屆「追飛機路跑」今（9日）早在大園區桃禧航空城酒店新館旁起跑，吸引各地超過4000名跑者與會，除了體驗賽道上飛機呼嘯而過的快感，沿途烤雞、烤乳豬、冰淇淋、鱘龍魚等豐盛補給，跑者笑稱，「腳步都被『定』住了，捨不得離開補給站」。

桃園市大園區為機場所在地，每日近距離飛機起降已是日常，為了讓跑者感受不同的賽道景象，桃園市體育總會馬拉松委員會、桃市府體育局主辦「追飛機路跑」，主辦單位表示，賽事分為10公里組、3公里組及團體10公里組，起跑後沿園科路、園學路、環區南路、環區東路、航程路二段後折返，不時可見飛機呼嘯而過，引擎聲轟隆作響。

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賽事總計吸引逾4000名跑者，最高齡99歲、最小的跑者僅1歲，一早由桃市府體育局長許彥輝、大園區長余誌松、議員游吾和等人鳴槍起跑，除了賽道伴隨飛機呼嘯而過，沿途豐盛的補給、各里特色啦啦隊在場邊替每位跑者加油，都是賽道上最美的風景，也有不少跑者精心打扮，甚至號召退役海軍陸戰隊同袍組隊參賽，沿途精神答數傳遞陸戰隊精神。

桃園市首屆「追飛機路跑」9日在大園區桃禧航空城酒店新館旁起跑，賽道上不時有飛機呼嘯而過。（記者鄭淑婷攝）

桃園市「追飛機路跑」沿途補給超豐盛，有烤雞、烤乳豬、鱘龍魚湯，為跑者補充滿滿的體力。（記者鄭淑婷攝）

桃園市「追飛機路跑」沿途補給超豐盛，有烤雞、烤乳豬、鱘龍魚湯，為跑者補充滿滿的體力。（記者鄭淑婷攝）

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