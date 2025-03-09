中市今年已8次空品警示 楊典忠攜手海線文化關懷協會贈苗木改善空污

台中市議員楊典忠結合海線文化關懷協會舉辦贈苗活動，現場大排長龍，立委蔡其昌及何欣純也出席共襄盛舉。（記者歐素美攝）

2025/03/09 10:06

〔記者歐素美／台中報導〕民進黨台中市議員楊典忠結合海線文化關懷協會，今天在清水運動場舉行「森呼吸，植樹低碳愛地球」贈苗活動，贈送3400棵桂花、山櫻花等苗木，活動8點15分開始，許多民眾7點即到場排隊，楊典忠並爭取興農公司讚助贈送民眾清潔等用品，現場大排長龍，立委蔡其昌及何欣純也到場共襄盛舉。

楊典忠表示，海線地區除了有電廠、工業區，更是境外污染的第一線，改善空氣品質已刻不容緩，台中市政府今年1、2月已發布8次空品警示，所以特別請來立委蔡其昌、何欣純一起來贈樹苗，中央、地方政府與民意代表合作，種樹護家園、種樹顧台灣，盼藉此持續改善台中市，尤其是海線地區的空氣品質。

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楊典忠說，清水清潔隊去年索取多棵樹苗回清潔隊種植，他去參觀發現種得很好，有助改善環境，強調種樹除了排碳外，也有助水質清潔，是環境保護的一部分，大家盡一份心力就可一起來改善環境。

立委何欣純表示，她是清水橋頭的媳婦，今天很歡喜回清水參與這樣有意義的活動，樹木讓人感覺生機滿滿，種花種樹看了就讓人心生喜悅，有助改善人的心情、提升生活品質，今天以索取桂花及山櫻花的人龍排最長，或許未來清水也有櫻花大道，大家可以一起在櫻花下野餐聽音樂，她跟蔡其昌一起努力推動建設，就是希望大家好要更好。

蔡其昌則說，種樹的好處不用多說，不然大家也不用在這裡排隊，並表示，他已爭取中央補助規劃經費，將台中捷運橘線延伸至清水，希望市府儘快發包。

台中市海線文化關懷協會連續9年舉辦「森呼吸，植樹低碳愛地球」送樹苗活動，今年農業局共提供山櫻花、杜鵑、桂花、羅漢松、朱槿、六月雪、石斑木、竹柏、山黃梔、樹蘭等10種樹苗、共3400棵，一下子就被索取一空。現場並有大秀國小太鼓社、流行街舞社、梧南國小舞蹈社小朋友等表演，消防局第四大隊婦宣分隊也到場宣導消防工作及防火知識。

民眾踴躍索取苗木。（記者歐素美攝）

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