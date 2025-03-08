彰化日常？1張違停照片惹怒彰化人 警方說話了

彰化市曉陽路與民族路是市區黃金地段，有自小客車就大喇喇停在轉角區，無視紅線與斑馬線。（取自臉書「彰化人大小事」）

2025/03/08 20:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕有民眾在彰化縣最大的網路社群「彰化人大小事」貼出自小客車違停照片，由於違停地點在車流量很大的市區轉角，讓民眾狂喊「彰化街頭徹底淪為停車場」。對此，彰化警分局強調，道路轉角10公尺都不得停車，違規可開罰600到1200元。

有民眾貼出自小客車違停照片，違停地點就在民族路與曉陽路口的轉角，就大喇喇的像是停在轉角路肩處，還壓到了斑馬線。這張照片也讓許多彰化人大喊「彰化日常」，「彰化市，路霸之都ㄟ」，「右轉停這樣，真的很煩」，還有人說「用無敵雙黃燈就好了」。

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不過，也有民眾認為這真是太離譜了，就算真的要違停，就不能停靠店家一點，如今卻是整部自小客車佔了右轉空間，讓後方汽機如果要右轉，真是有夠危險，讓民眾大喊果然是「果然是無敵大三寶」。

彰化警分局強調，根據照片畫面，道路轉角10公尺都不能停車，雖然從照片顯示自小客車有違停情事，但希望民眾能夠提供拍照的時間，才能取締開罰。未來也會加強路口轉角違停的取締，民眾如有發現一般違停情事，可以直接撥打110，將會通知轄區員警前去查看與告發。

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