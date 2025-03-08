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    教壞小孩！疑安親班老師帶學童闖紅燈 駕駛怒批：硬要搶時間

    疑似安親班老師竟帶著多名學童無視紅綠燈過馬路。（圖擷取自Threads）

    疑似安親班老師竟帶著多名學童無視紅綠燈過馬路。（圖擷取自Threads）

    2025/03/08 22:55

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕桃園市蘆竹區7日下午有疑似安親班老師，帶著多名學童無視紅綠燈過馬路，路人目睹驚險畫面拍攝上傳網路，網友看了痛批「根本是帶壞小孩」。

    網友在Threads貼出一段影片，當時行人號誌仍顯示紅燈，穿背心的老師卻帶頭跨步向前，身後小朋友見狀也跟著前進。綠燈直行機車見狀立刻煞車閃避，對向甚至有機車直接從學童間穿越，驚險畫面讓人捏一把冷汗。

    原PO傻眼寫道，「今天上班遇到最扯的事！安親班還是補習班的老師帶學生闖紅燈，真的是誇張到一個不行」，他痛斥，「自己要闖自己負責我沒意見，但是今天身為一個要帶『小孩』過馬路的『大人』竟在斑馬線上闖紅燈？明明再五秒左右就可以正常過馬路，硬要搶這點時間，我真的搞不懂」。

    貼文曝光後，網友紛紛留言，「教壞小孩==」、「真的很誇張，孩子安全是最基本的」、「這個安親班老師到底在想甚麼」。也有網友分享，「我家旁邊的學校，還會在車子路燈直行的時候直接把車攔下來，然後讓學童過…明明再等兩秒就變燈，也有斑馬線，根本教壞小孩」。

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