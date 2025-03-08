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    喜相逢！趕赴進香3間福安宮鹿港相遇 信眾驚呼神明安排

    溪湖福安宮、同安寮福安宮與虎尾福安進香，在鹿港相遇「喜相逢」。（同安寮福安宮提供）

    溪湖福安宮、同安寮福安宮與虎尾福安進香，在鹿港相遇「喜相逢」。（同安寮福安宮提供）

    2025/03/08 20:41

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣溪湖福安宮聯合14庄今天（8日）前往鹿港謁祖進香，剛好停駕在同安寮福安宮，恰巧「糖廠媽」的虎尾福安宮謁祖返程也路過，讓3間福安宮神奇相遇。

    彰化縣福興鄉同安寮福安宮，今天（8日）上午喜迎虎尾福安宮「糖廠媽」前往鹿港謁祖進香，下午正當迎接溪湖福安宮，聯合境內14里，前往鹿港天后宮謁祖進香途中停駕，剛好「糖廠媽」回鑾再度路過。

    同安寮福安宮主委陳永聰表示，「這真是太難得一見了！」，雖然這3間福安宮都有往來，但還是史上第一次同時間相遇，真的令人太感動了。如果還有下一次，也要相隔21年了。

    陳永聰說，「糖廠媽」是每年都會到鹿港天后宮、新祖宮謁祖進香，所以，今天早上行經福興鄉員鹿路，也到同安寮福安宮停駕。

    而溪湖福安宮因為今年適逢溪湖鎮24年一次全鎮建醮慶典，依循古例，溪湖福安宮必須連續3年聯合境內14里前往鹿港天后宮謁香，今年也剛好是本科最一年的圓滿年。「溪湖媽」鑾轎則在今天下午行經員鹿港要前往鹿港，中途也到同安寮福安宮停駕。

    陳永聰表示，正當「溪湖媽」停駕同安寮福安宮，剛好「糖廠媽」返程也路過，進香隊伍還特地向「溪湖媽」與同安寮福安宮招手示意，讓所有在場的信眾都嘖嘖稱奇。

    陳永聰說，這3間福安宮，溪湖與虎尾福安宮都是主祀媽祖，獨獨同安寮福安宮主祀池府千歲，但該宮都有參與「同安寮12庄請媽祖」，這次3間福安宮在同一時間的「喜相逢」，只能說一切都是神明安排，一切都是神明說了算。

    溪湖福安宮、同安寮福安宮與虎尾福安進香，在鹿港相遇「喜相逢」。（同安寮福安宮提供）

    溪湖福安宮、同安寮福安宮與虎尾福安進香，在鹿港相遇「喜相逢」。（同安寮福安宮提供）

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