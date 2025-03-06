每年少掉1個鄉鎮！彰化縣人口2年狂減3萬人 這4鄉鎮不到2萬

彰化市人口穩居全縣之首。（記者張聰秋攝）

2025/03/06 20:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣人口減少速度驚人，短短2年內蒸發3萬人，相當於少了一個鄉鎮的人口！最新統計，截至2月28日，全縣總人口數剩122萬2781人，26個鄉鎮市中，線西、大城、竹塘及二水4個鄉鎮人口不到2萬人，二水鄉更以1萬3467人墊底。

這4個人口最少的鄉鎮中，二水鄉臨八卦山脈，線西（1萬6155人）、大城（1萬4441人）、竹塘（1萬4107人）則緊鄰海邊，偏鄉地帶人口流失更加嚴重，已成不可逆的趨勢。

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反觀縣內人口最多的彰化市仍以23萬3101人穩居第一，員林市則以12萬2722人緊追在後，和美、鹿港則分別有8萬7209人與8萬3313人，溪湖鎮則以5萬3267人位居第五，與排第三、第四的落差很大。

進一步分析，全縣人口較去年同期（2024年2月29日）減少1萬3728人，而去年相比2023年同期，又少了1萬6488人，換句話說，自2023年至今短短2年間，全縣人口已經狂掉3萬餘人，相當於少了一個埔鹽鄉的總人口數。

年年減少一個鄉鎮人口的速度，此一趨勢尚未放緩，若依目前一年減少1萬多人的減幅推估，到了2027年，彰化縣人口恐將跌破120萬人，屆時人口紅利更加減弱。

人口減少除了「生不如死」少子女化外，年輕人口與中壯年人口南北漂或到台中置產購屋已是事實。不少民眾說，很多年輕人離開彰化後就不想回來，因為工作機會不多、薪資也不高，長期下來，人口只會越來越少。

彰化縣總人口截至2月28日為122萬多人，較去年同期又掉了1萬3000多人。（圖縣府提供

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