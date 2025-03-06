新北自己的捷運自己蓋 侯友宜：土城樹林線拿回來做

新北市長侯友宜今天出席新莊區行動治理，右為新莊區長朱思戎。（記者董冠怡攝）

2025/03/06 19:20

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市新莊區今天舉辦行動治理會議，市長侯友宜出席與里長對談，他說，新莊位於溪南、溪北的中心點，人口眾多、交通便利，增設停車位之外，希望中央能夠盡快核定五股泰山輕軌及銜接的泰山板橋輕軌，萬大中和樹林線二期，即新北樹林線（或稱土城樹林線）部分，「我最近要拿回來做」；據了解，這個構想已多年，應與去年環狀線強震受損修繕較無直接關聯。

捷運工程局說明，早期只有台北市捷運局，因此土城樹林線委由北市規劃施作，然而基於土城樹林線全線都在新北市境內，興建費用也由新北市政府出資與中央補助，地方民意期望自己的捷運自己蓋，在地介面便於溝通協調，因此，近年新北市捷運局持續與台北市捷運局協調將本案全線工程移給新北執行，雙北捷運局已成立平台會議持續研商中。

請繼續往下閱讀...

捷運局指出，土城樹林線全長13.3公里，共設2座地下車站及11座高架車站，截至2月底計畫進度為34.9％，共分3個區段標，CQ880A（土城地下段）2024年3月1日開工，目前正施作管線遷移；CQ880B（土城高架段）2/27流標後，雙北捷運局將召開流標檢討會檢討預算，再重新上網招標；最早開工的CQ890（樹林段），2022年11月11日開工，目前正逐墩施作基礎及墩柱結構。

侯友宜指出，除了交通建設，塭仔圳的開發也會傾聽市民的聲音，任內一定要先打好基礎，才能方便後續施作，打造成結合商業、文教、醫療及生活環境、產業用地的大學城，現已進入土地分配程序，之後會向大家全盤說明。此外，文高一、文高二用地重劃作業加速，以利規劃興建新莊第二運動中心及新型式市場。

侯友宜說，財政收支劃分法通過以後，新北市預估可以分得374億元，實際上不太可能實拿，推測中央會透過扣掉主要補助款或打折的方式，保留至少一半，市府會將拿到的預算，在基礎建設上多編列，做好民眾關心的路平、燈亮、水溝通、環境衛生與社會安寧，也會持續推動國家電影及視聽文化中心二期，喊話中央、地方一起合作。

新莊區長朱思戎提到，新莊已有3條捷運線，包含台北捷運新莊線、新北環狀線、機場捷運線，持續進行環狀線二階北環段，起站為新北產業園區，終點與劍南路站相交，以及萬大中和樹林線二期13個站點，統統都在新北市轄範圍，最後會連接至新莊線迴龍站；預計2031年完工後，從新莊前往台北市中正紀念堂、大直美麗華、內湖等地又多了其他選擇。

根據捷運局官網顯示，泰板輕軌長度10.3公里，共設14座車站與1座機廠，目前規劃從五泰輕軌終點站，接續沿著塭仔圳重劃區、板橋浮洲都市計畫區到板橋、土城與中和交接處的農業區，去年10月28日第4次提報可行性研究報告給交通部審議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法