興大籌設附設醫院 申設499床急性一般病床

中興大學規劃智慧醫療園區，包括籌設附設醫院。（圖：興大提供）

2025/03/06 19:19

〔記者蘇孟娟／台中報導〕近來急性病床數不足，各大醫院急診室人滿為患，基於提升中台灣醫療服務量能，中興大學申設附設醫院，興大校長詹富智指出，興大附設醫院計畫已獲台中市醫事審議會通過，並通過設急性一般病床499床，提送衛福部審議，盼能獲得中央支持，今年啟動智慧醫療園區BOT案，早日提供醫療服務。

中興大學位於五權南路與復興路3段的復興校區，占地2.39公頃，詹富智指出，因學校在2022年成立醫學院及學士後醫學系，考量中台灣目前僅有一所公立醫學中心、台中榮總，但近10年來台中市設籍人口增加逾14萬人，公立醫療資源相較於北部明顯不足，因復興校區鄰近五權車站、國立公共資訊圖書館，交通便利、地段佳，校方積極規劃設智慧醫療園區。

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詹富智指出，園區規劃興建中興大學附設醫院（智慧醫療大樓）、醫學教學研究大樓、精準健康大樓，其中興大附醫的計畫，已獲台中市醫審會通過設立申請，未來將設外科部、內科部、婦兒部、專科部以及中醫部，下分32學科，病床數申請急性一般病床499床以及特殊病床132床，也獲審核通過，目前興大附醫案由台中巿衛生局函送衛福部審議中。

詹富智指出，後續若獲衛福部通過所申請之核定床位數，將採BOT（興建營運移轉）辦理，目前興大會優先尋求醫學中心級醫院合作，甄選最優對象與最佳方案進行開發，開發期程預定10年，第一期的興大附醫盼能2030年完成。

詹富智感謝台中市醫審會肯定興大附醫計畫及各界的協助，興大申設附設醫院，主要盼能協助提升中台灣公立醫療資源量能並助國家整體醫療資源調度，盼中央支持，未來興大也將與中區相關醫療網緊密合作，提供民眾更好的就醫環境與醫療品質。

詹富智指出，興大醫學院現有學士後醫學系、臨床醫學研究所、生物醫學研究所、中醫藥暨新藥開發研究所、組織工程與再生醫學博士學位學程、臨床護理研究所、生醫工程研究所，未來園區內也將打造醫學教學研究大樓，作為優質醫學教育場域。

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