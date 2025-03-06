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    都是八哥鳥惹的禍！南彰化最美「小葉欖仁大道」剃光頭

    為了不讓八哥鳥棲息，彰化縣斗中路的小葉欖仁被「剃光頭」，居民稱奇醜無比。（記者顏宏駿攝及翻攝）

    為了不讓八哥鳥棲息，彰化縣斗中路的小葉欖仁被「剃光頭」，居民稱奇醜無比。（記者顏宏駿攝及翻攝）

    2025/03/06 17:24

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣斗中路近「北斗科學園區」路段，約200多棵小葉欖仁近日被「剃光頭」，原本美麗的路樹被剪得光禿禿，路人嫌「奇醜無比」，當地民眾說，每天傍晚八哥鳥聚集樹間「群聊」、「築巢」，吱吱喳喳的聲音，吵的居民快崩潰，不得不請縣府「修剪」。

    當地葉姓民眾說，這裡的小葉欖仁樹約有4層樓高，樹齡有30多年、樹形優美，堪稱南彰化最美的「小葉欖仁大道」，但數年前這裡的小葉欖仁變成「會叫」又會「拉」！樹木枝繁葉茂，每到傍晚分，就有上千隻八哥鳥聚集吱吱喳喳，儼然成為「鳥界的群聊大會」，車子或騎士從樹下經過，動輒遭到「屎彈攻擊」，附近住家則因鳥噪音的疲勞轟炸而瀕臨崩潰。

    詩人吳晟日前經過此地，對於「剃光頭」奇景感到無比痛心，他說，早年這裡是成排的芒果樹，當時他結合民代請命耳留下來，中間作為快速車道，兩旁作機車道，無奈當時小葉欖仁火紅，後來縣府便引進小葉欖仁種在中央分隔島，20多年過去，引發鳥類聚集、頻繁修剪、樹木竄根造成路面不平等問題，這都是台灣各級政府沒有一套可長可久的「永續種樹、路樹政策」，一味跟著流行種樹，未來只會爆發更多問題。

    斗中路的小葉欖仁被「剃光頭」，居民稱奇醜無比。（記者顏宏駿攝）

    斗中路的小葉欖仁被「剃光頭」，居民稱奇醜無比。（記者顏宏駿攝）

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