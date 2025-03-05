為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南市集結相關局處 0121震災復原聯合服務中心啟動

    市府在楠西區公所成立震災復原聯合服務中心，為有需要的鄉親提供最即時的協助。（記者吳俊鋒攝）

    市府在楠西區公所成立震災復原聯合服務中心，為有需要的鄉親提供最即時的協助。（記者吳俊鋒攝）

    2025/03/05 16:00

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南0121地震後，復建工作持續進行，為及時提供必要的協助，市府集結相關局處，在重災區的楠西成立聯合服務中心，今天正式啟動。

    「震災復原聯合服務中心」就設在楠西區公所2樓，包含工務、社會、都發、民政、環保、衛生等局處人員進駐，今天由市府參事徐健麟擔任指揮官。

    聯合服務中心今天上午9點正式啟動後，2個小時內就受理了近30件的申請或諮詢，相關單位都即時提供整合性的協助，民政局副局長吳明熙也到場了解災民的問題與需求。

    楠西區長何榮長帶領公所團隊，全力支援，他表示，目前轄內危險建築物「紅、黃單」的複評已經全部完成，受災戶的復建工作，可望加速推動。

    何榮長指出，根據受理的申請或諮詢，鄉親們比較關注的是複評後重建、修繕，以及接下來的紅、黃單解除列管，還有租金補助等，各局處都給予協助。

    何榮長說，震災復原聯合服務中心將持續至本月20日，假日不休息，即時協助，歡迎對後續作業有疑義，或不了解的鄉親多加利用，市府相關局處的專責人員都會提供說明。

    市府在楠西區公所成立震災復原聯合服務中心，為有需要的鄉親提供最即時的協助。（記者吳俊鋒攝）

    市府在楠西區公所成立震災復原聯合服務中心，為有需要的鄉親提供最即時的協助。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播