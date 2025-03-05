南市集結相關局處 0121震災復原聯合服務中心啟動

市府在楠西區公所成立震災復原聯合服務中心，為有需要的鄉親提供最即時的協助。（記者吳俊鋒攝）

2025/03/05 16:00

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南0121地震後，復建工作持續進行，為及時提供必要的協助，市府集結相關局處，在重災區的楠西成立聯合服務中心，今天正式啟動。

「震災復原聯合服務中心」就設在楠西區公所2樓，包含工務、社會、都發、民政、環保、衛生等局處人員進駐，今天由市府參事徐健麟擔任指揮官。

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聯合服務中心今天上午9點正式啟動後，2個小時內就受理了近30件的申請或諮詢，相關單位都即時提供整合性的協助，民政局副局長吳明熙也到場了解災民的問題與需求。

楠西區長何榮長帶領公所團隊，全力支援，他表示，目前轄內危險建築物「紅、黃單」的複評已經全部完成，受災戶的復建工作，可望加速推動。

何榮長指出，根據受理的申請或諮詢，鄉親們比較關注的是複評後重建、修繕，以及接下來的紅、黃單解除列管，還有租金補助等，各局處都給予協助。

何榮長說，震災復原聯合服務中心將持續至本月20日，假日不休息，即時協助，歡迎對後續作業有疑義，或不了解的鄉親多加利用，市府相關局處的專責人員都會提供說明。

市府在楠西區公所成立震災復原聯合服務中心，為有需要的鄉親提供最即時的協助。（記者吳俊鋒攝）

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