北市青年局「以賽代練」陪Z世代創業 首獎創意很生活化

「鳴天設計有限公司」推出《Vitopa專注力繪本x桌遊組》，上架20天募得超過40萬元，由青年局長殷瑋頒給募資放大組首獎。（圖由台北市青年局提供）

2025/03/05 15:34

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府青年局首屆「Z世代創新創業加速實踐競賽」，吸引34組團隊、近百名大專院校學生報名，今（5日）公布首獎得主分別為募資放大組的「鳴天設計有限公司」、行動實踐組的「特遊種創意」，分別可獲得首獎獎金3萬元，以及10萬元行動支持金。青年局也在會中與國立台北科技大學簽署校園創業育成合作備忘錄，一起推動青年創業。

青年局指出，「鳴天設計有限公司」推出《Vitopa專注力繪本x桌遊組》，結合色光科學原理，幫助兒童在遊戲中訓練專注力，強化視知覺發展，產品上架20天即募得超過40萬元，充分展現「募資放大」的精神；「特遊種創意」設計出符合永續概念的創新模組化時尚旅行用品組，解決旅行用品攜帶的不便，提升旅遊體驗並減少一次性用品的浪費，在競賽過程中已獲業界青睞，展開產品開發合作計畫。

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青年局局長殷瑋表示，競賽專為Z世代青年設計，入圍團隊提出許多創新且貼近生活的點子，充分展現年輕世代的無限創意，例如針對兒童開發培養專注力的桌遊，讓他特別有感，因為家中也有2名正在就讀小學、需要專注力的女兒。他強調，新的創意從發想到產品化，過程並不簡單，青年局今天也與台北科技大學簽署校園創業育成合作備忘錄，希望透過政府、教育界的資源共享，為青年創業者提供全方位的支持。

競賽執行單位台北科技大學副校長任貽均表示，根據育成中心的輔導經驗，青年創業團隊經常面臨場域驗證困難、資金不足及行銷經驗不足等挑戰；青年局透過「以賽代練」提供資源與輔導，協助團隊突破困境，得以順利進入市場。

台北市青年局指出，「鳴天設計有限公司」的《Vitopa專注力繪本x桌遊組》，結合色光科學原理，幫助兒童在遊戲中訓練專注力，產品上架20天即募得超過40萬元，展現「募資放大」的精神。（圖由台北市青年局提供）

「特遊種創意」設計出符合永續概念的創新模組化時尚旅行用品組，由青年局長殷瑋頒給行動實踐組首獎。（圖由台北市青年局提供）

「特遊種創意」設計出符合永續概念的創新模組化時尚旅行用品組，在競賽過程中已獲業界青睞，展開產品開發合作計畫。（圖由台北市青年局提供）

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