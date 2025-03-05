迎接全原運重返高雄 8條值回票價遊程開跑

桃源獵人・部落森活之旅，探尋布農族傳統生活技能三石灶食材。（圖由高雄市運發局提供）

2025/03/05 15:02

〔記者許麗娟／高雄報導〕全國原住民族運動會將於3月21至24日在高雄登場，這是高雄時隔20年再次承辦，為迎接盛會，高雄市運發局特別結合在地美食與東高雄的原鄉特色，規畫8條「雄原味」運動觀光遊程，即日起至6月7日開放報名，要帶遊客玩出不一樣的高雄。

運發局長侯尊堯指出，經向教育部體育署爭取運動觀光補助計畫，規劃了8條平價又實惠的觀光遊程，融入傳統競技賽事、原鄉文化體驗與深度旅遊，如那瑪夏、桃源、茂林等3條路線，可讓大家體會最原汁原味的原住民之旅，也有近郊的農村文化饗宴，絕對值回票價！

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「雄原味」8條遊程分別為「古城樂舞・鳳山文化漫遊」走讀鳳山，體驗手作磁鐵、古早味小吃、傳統樂舞教學；「蝶夢茂林・秘境森呼吸」賞紫斑蝶、品嚐愛與勇氣的獵人便當、旗山老街暢遊；「陽光大樹・鳳梨窯藝雙享」鳳梨窯藝雙享；「旗山漫旅・長輩手沖咖啡體驗」感受客家文化的人情味。「那瑪夏生態之旅・螢光森林探秘」春季限定夜間賞螢活動；「桃源獵人行旅・原鄉文化體驗」體驗傳統狩獵技藝；「田寮月世界・大崗山後山健行」走訪奇特惡地地形，挑戰後山秘境步道。

首發團已於2月28日鳳山啟程，吸引來自台北、台南、屏東及高雄近30名遊客走讀百年鳳山古城、台灣唯一完整保留陸海空三軍眷村文化的黃埔新村，品嚐巷仔內才知道的特色小吃鳳邑麵線及赤山粿等。

這次全原運競賽項目之一「傳統樂舞」將在鳳山體育館登場，此遊程特別聘請具有排灣族部落頭目身分的林顏旭華Patagaw Lupavatjes，帶領大家體驗原住民族傳統八步舞。3月22、23日在鳳山體育館可觀賞傳統樂舞決賽，欣賞華麗傳統服飾與精采表演。

「雄原味」運動觀光遊程即日開放報名，每梯次名額有限，相關訊息可上網「114年全國原住民族運動會」服務資訊／觀光行銷遊程查詢。

大樹・鳳梨窯藝雙享遊程的一日鳳梨農夫體驗。（圖由高雄市運發局提供）

鳳山文化漫遊帶遊客走讀打鐵街、體驗打鐵工藝。（圖由高雄市運發局提供）

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