屏縣今年起補助民眾購買家用廚餘機 一戶6千元上限 3/10起受理

屏東縣長周春米今天公布「廚餘不浪費，永續更到位」補助家用廚餘機方案。（記者羅欣貞攝）

2025/03/05 12:24

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為加強廚餘回收率，屏東縣政府推出「家用廚餘機補助」方案，縣長周春米今天（5日）宣布補助方案，只要設籍屏東縣的民眾都符合補助對象，一戶以新台幣6000元為補助上限，補助申請期間下週一（3月10日）起至12月31日止，因經費有限，縣府籲請民眾盡早申請。

屏東縣政府表示，屏縣去年（2024年）8月1日起加強執行垃圾分類破袋檢查，資源回收率大幅提升，每月資源回收量增加約2500公噸，但家戶垃圾中還是有相當比例的廚餘，推測是因部分民眾為求方便將廚餘隨垃圾一起丟棄所致。因此，屏東縣政府為提昇廚餘回收再利用率，特別規劃「屏東縣2025年家用廚餘機補助」方案，期透過家用廚餘機補助，鼓勵民眾自行購買家用廚餘機將廚餘回收再利用，減少垃圾中廚餘量及環境衛生問題，讓廚餘的回收更簡單、更落實。

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屏東縣政府環保局表示，廚餘機補助方案本月（3月）10日起開始受理申請，只要設籍屏縣的民眾都符合補助對象，每戶以補助1台為限，每台可補助40%並以6000元為補助上限，申請期限至12月31日止，因經費有限，如經費用罄時即提前停止補助。

補助方案的廚餘機型式限機械式或電子式且屬「乾燥處理型」及「生物分解型」機型，而冷凍型及粉碎型不在補助範圍，提醒民眾購買時須注意，補助辦法可至環保局官網或「屏東環保go」粉絲專頁查詢，也可填寫補助疑義提問表單，環保局將有專人回覆。

屏東縣長周春米表示，今年度編列300萬元補助經費，若以約600戶、每天產生約2公斤廚餘估算，一年約可以減少500公噸的廚餘處理量，希望透過家用廚餘機補助，讓更多民眾能夠參與廚餘回收再利用，讓「廚餘不浪費，永續更到位」不僅是口號，更落實於民眾家中，也讓更多人瞭解廚餘減量的重要性，共同為環境永續盡一份心力。

屏東縣政府為加強廚餘回收率，規劃「屏東縣2025年家用廚餘機補助」方案。（記者羅欣貞攝）

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