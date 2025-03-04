定調國內醫院遭駭客「系統性攻擊」 衛福部研擬首份教戰守則

衛福部研擬台灣第一份《醫院勒索軟體應變教戰守則》，並發放給60家列入關鍵基礎設施的醫院。（資料照，記者林惠琴攝）

2025/03/04 19:22

〔記者林惠琴／台北報導〕馬偕醫院、彰化基督教醫院陸續遭到駭客攻擊，衛福部資訊處表示，最新驗證報告顯示攻擊軟體為「瘋狂獵人」（Crazy Hunter），已將此事件定義為「系統性攻擊」，不排除接下來還有其他醫院會受到攻擊，因此研擬台灣第一份《醫院勒索軟體應變教戰守則》，並發放給60家列入關鍵基礎設施的醫院，以利加強防禦。

繼馬偕醫院在2月9日遭到駭客攻擊後，彰化基督教醫院也於3月1日起連番遭到駭客攻擊，造成部分系統短暫失靈，但目前核心系統已全面恢復，僅部分非核心的二級系統仍在修復中，院方強調無個資外洩、病人權益受損等情事。

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衛福部資訊處處長李建璋指出，最新驗證報告顯示，先前攻擊馬偕醫院的IP位址來自於新加坡，攻擊彰化基督教醫院的部分，則尚在鑑識中，但攻擊2家醫院的軟體均為「瘋狂獵人」（Crazy Hunter），主要手法就是會從AD（Active Directory）目錄進入，掌握整個醫院系統的帳密，取得主持人權限，再大量入侵不同系統將患者個資加密，進而造成民眾看診時，醫師無法取得病歷，影響診斷與治療等醫療作業。

李建璋指出，有鑑於連續2家醫院遭受攻擊，將此事件定義為「系統性攻擊」，不排除其他醫院可能成為下一個目標，因此這2天也緊急制定台灣第一份《醫院勒索軟體應變教戰守則》，讓全國醫院面臨駭客攻擊時，可在統一的標準作業程序（SOP）下迅速應對，內容主要是什麼時間點該做什麼動作，包含如何隔離、保全證據、通報機關、災害修補等，並且已發放給全台60家列入關鍵基礎設施（Critical Infrastructure, CI）」的醫院參考。

李建璋也提到，今（4日）迅速召集關鍵基礎設施醫院舉行緊急會議，由受攻擊的馬偕醫院、彰化基督教醫院資安團隊，以及協助鑑識的資安公司，分享第一手的攻擊細節與清除、防禦經驗，共有超過120人與會，現場討論熱烈。

李建璋提醒各醫療機構，假日及深夜等資安防護較為鬆散的時段，往往是攻擊者發動行動的高風險期。由於目前攻擊態勢未完全平息，各醫院務必提高警覺，即時更新防禦軟體，以利跟病毒賽跑，守住這一波系統性的資安威脅。

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