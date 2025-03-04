逾5萬名學測考生「考全科」 全教總：教育部應與招聯會速檢討

學測「考滿」比例年年增加，全教總理事長侯俊良（右）及高級中等學校委員會主委巫彰玫疾呼，教育部應與招聯會速檢討。圖為全教總之前為爭取技高生權益召開記者會。（資料照）

2025/03/04 13:09

〔記者林曉雲／台北報導〕少子化下，大學學測今（114）年僅12.1萬名考生，全國教師工會總聯合會今（4日）揭露，據統計，學生選考學測考試科目數量逐年攀升，今年考滿6科的考生竟有5萬1977人、占比達42.89％，比111年僅3萬8657人、占比33.2％，增加1萬3320人、近10個百分點。

全教總點名造成此亂象的禍首，是大學校系「任意」決定申請入學參採科目，例如台大醫學系採計社會科成績、屬第一類組的商學院系捨數B改採數A，要求教育部速與大學招生委員會聯合會召開專案會議，檢視各大學招生採計科目，避免考試範圍無限制擴張，勿讓適性揚才淪為空談。

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全教總理事長侯俊良表示，108 課綱強調適性揚才，原限制大學申請入學參採科目上限為4科，以減輕學生考試負擔，並依照興趣與能力學習，但近年許多大學在「招生自主」名義下，擴大採計考科，使學生不得不選考更多科目，以提升志願選填的彈性。

全教總副秘書長兼高級中等學校委員會主委巫彰玫表示，根據114學年度學測統計數據，選考6科的考生比例逐年增加，今年高達42.89％，較113學年40.74％、112學年 39.79％、111學年33.2％為高，而從近年學生報考的平均考科數目來看，111學年4.91科、112學年5.01科、113學年5.02 科，今年再增至5.05 科，顯示學生因大學招生科目參採標準混亂，不得不考更多科目。

巫彰玫舉例，第一類組校系如商學院，竟將參採科目數學B改為數學A，而部分自然組校系如台大醫學系，則要求採計社會科成績，使原有的考科分類失去意義，108課綱區分出數學A、數學B及社會科、自然科，是要讓學生選擇適合自身能力與興趣的科目，但大學以「鑑別度」為由，任意混採不同類群的考科做為參採標準，迫使學生「考好考滿」，自然組考生也要考社會科，社會組考生則報考數學A，以免喪失錄取機會。

全教總呼籲教育部應立即檢討大學招生標準，確保各校系參採考科符合108課綱，大學校系跨組參採也應由「5選4」降為「5選3」。

學測「6科考滿」比例年年增加，全教總今日呼籲教育部應與招聯會速檢討。（全教總提供）

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