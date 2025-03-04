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    清明節4天連假何時出發？ 高公局曝避開國道壅塞時段

    今年清明節連續假期國道管制措施。（圖由高公局提供）

    今年清明節連續假期國道管制措施。（圖由高公局提供）

    2025/03/04 13:13

    〔記者吳亮儀／台北報導〕下月清明節連續假期有4天連假，交通部高速公路局今天公布以大數據分析好走時段，不同天有各有不同的避開壅塞時段，建議用路人參考。

    高速公路局檢視歷年清明節連假國道交通狀況，並透過AI科技、交通量旅次大數據分析及問卷調查，預估今年清明節連假首2天是南向尖峰時段，以上午出發比例69.9%最高，末2天為北向尖峰時段，則以下午出發比例54.0%最高；清明節連假屬民俗性連假，交通需求以掃墓返鄉旅次44.0%及旅遊旅次38.0%為主。

    高公局建議利用以下國道好走時段避開壅塞：

    一、 西部國道：

    （一）4月3日、4日，南向用路人建議早上5時前或中午12時後出發。

    （二）4月5日、6日，中部地區北向用路人建議上午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

    二、 國道5號：

    （一）4月3日、4日，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發。

    （二）4月5日、6日，北向用路人建議上午9時前出發。

    另高公局規劃實施匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控等多項管制措施，其中匝道封閉路段及時段請民眾多加注意：

    一、假期前2個週六，3月22日及29日，5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）。

    二、4月3日，0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。

    三、4月4日，5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）。

    四、4月5日及6日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

    高公局建議，連假期間多搭乘公共運輸或利用好走時段行駛國道，並配合匝道封閉等相關疏導措施妥善規劃行程，也可使用高速公路1968App查詢即時路況，彈性調整行車時間與路線。

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