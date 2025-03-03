為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    驚蟄節氣逢「666」 廖大乙：可做2事招財改運

    廖大乙建議驚蟄節氣可將6個裝有1元的紅包，投入6間宮廟的香油錢功德箱。（記者陳鳳麗攝）

    廖大乙建議驚蟄節氣可將6個裝有1元的紅包，投入6間宮廟的香油錢功德箱。（記者陳鳳麗攝）

    2025/03/03 22:08

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕12強世界棒球賽奪冠，搶到WBCQ經典棒球賽門票，「666」骰子是台灣隊的幸運星，民俗專家廖大乙表示，蛇年藏有「666」密碼，週三（5日）是靈動力很強的「驚蟄」節氣，希望改運招財的人，可用6顆鴨蛋拜虎爺去煞除小人，另可到6間宮廟各放1元紅包開運。

    民俗專家廖大乙指出，一年中的第一個節氣是「立春」，第二個節氣是「雨水」，「驚蟄」是一年中的第三個節氣，以道教數字來看，「一」、「二」、「三」各代表「天」、「地」、「人」，「驚蟄」是第三個節氣，是人們改變自己、招來正能量最強的節氣。

    今年乙巳年是蛇年，雙立春且農曆閏6月，蛇在12生肖排第6；台語「溜」諧音「6」；今年又閏6月，藏有「666」幸運密碼，因此在正能量最強的節氣，可以為自己甩開小心、招貴人，並招財改運。

    廖大乙說，「驚蟄」這天想招財、避小人招貴人，可準備6顆生鴨蛋和1塊三層肉，到附近有供奉虎爺的宮廟拜虎爺，虎爺是「地上的王」，也有人稱是「咬錢虎」，6顆是幸運數字，請虎爺吃掉不好的運勢，再咬錢過來。

    另外也可用6個紅包袋各裝1元硬幣，膠水封袋口，將1元紅包各投入6間宮廟香油錢功德箱，即可為自己開運。

    虎爺愛吃鴨蛋和三層肉，廖大乙建議驚蟄可帶鴨蛋和三層肉去拜虎爺，其中鴨蛋可準備6顆。（廖大乙提供）

    虎爺愛吃鴨蛋和三層肉，廖大乙建議驚蟄可帶鴨蛋和三層肉去拜虎爺，其中鴨蛋可準備6顆。（廖大乙提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播