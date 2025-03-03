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    首頁　>　生活

    醫拋住院醫師定價說 邱泰源：薪資要隨物價調整

    衛福部長邱泰源表示，站在衛福部立場，聚焦住院醫師要有合理的薪資給付，沒有定價的限制。（記者林惠琴攝）

    衛福部長邱泰源表示，站在衛福部立場，聚焦住院醫師要有合理的薪資給付，沒有定價的限制。（記者林惠琴攝）

    2025/03/03 16:36

    〔記者林惠琴／台北報導〕近來急診壅塞及醫護人力短缺狀況備受社會關注，針對有媒體報導指出，台大醫院副院長婁培人建議政府將住院醫師薪資鎖定在6至8萬元的公定價，避免私立醫院爭搶人才，引發討論。衛福部長邱泰源今（3日）表示，站在衛福部立場，聚焦要有合理的薪資給付，沒有定價的限制，強調確實薪資要隨著物價調整。

    針對媒體報導婁培人的住院醫師薪資公定價建議，台北市醫師職業工會指出，台大作為龍頭醫院不僅不思進取，反倒還想拉著其他醫院向下沉淪，呼籲台大醫院見賢思齊，切實提升住院醫師待遇，自然能改善招生狀況，並呼籲衛福部加快推進「醫療法」醫師勞權專章修法，以挽救眼下醫院醫師大舉流失的棘手困境。

    邱泰源指出，婁培人只是舉例，並不是真的要定價，確實薪資要隨著物價調整，請醫療人員放心。據他了解，婁培人的小孩也在當住院醫師，因此希望各醫院的住院醫師薪水能夠穩定合理，讓年輕人可以依照個人興趣到想去的醫院做服務，而站在衛福部立場，則是聚焦要有合理的薪資給付，並沒有定價的限制。

    另外，針對日前到醫院視察急診遭批作秀，邱泰源強調，到現場就是希望看到真實的情形，也讓大家吐吐苦水，期望為第一線工作人員打氣。

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