揚塵防治孕育豐富生態 雲林濁水溪出海口南岸成鳥類樂園

雲林濁水溪出海口南岸已成「鳥類天堂」，現有256種野生鳥類在此棲息。（記者李文德攝）

2025/03/03 15:36

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣麥寮鄉「濁水溪出海口生態園區」占地逾2000公頃，孕育出豐富生態，水利署第四河川分署（四河署）打造22公頃生態基地，供民眾休憩、賞鳥。參與生態圈營造的麥仔簝文化協會負責人吳明宜表示，此地已成為鳥類樂園，據觀察多達256種野生鳥類，現正值冬候鳥北返，最後一波賞鳥期，要把握機會。

四河署為降低雲林濁水溪出海口揚塵問題，進行防治計畫，將濁水溪出海口南岸廣達2300公頃淤積地撒草籽等防治，更與地方政府及生態團體合作，再打造22公頃大的「濁水溪出海口生態園區」。

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吳明宜表示，園區內打造入口意象、觀夕平台、生態通道、賞鳥隧道超過12個亮點，更有8號、10號越堤道路讓民眾可走進廊道觀察生態池的鳥況。據目前eBird上資料，已有256種野生鳥類在此棲息、度冬，且觀察到的鳥種逐年增加，此地儼然成為「鳥類天堂」。

吳明宜表示，此地能看見東方白鸛、池鷺、黑翅鳶、花嘴鴨、鸕鶿等鳥類棲息於此，就連1隻腳環編號「A20」的東方白鸛，有被捕捉到在此棲息繁衍的身影。目前已颳起南風，正是適合冬候鳥北返季節，濁水溪出海口南岸3至4月最後一波北返候鳥最高峰觀賞期，已有不少鳥友來此架設相機捕捉身影。

吳明宜表示，濁水溪出海口南岸原本砂土揚塵問題嚴重，當時擔任行政院長的賴清德總統視察後，一句「經費無上限」展現治理決心，近年2300公頃淤積地已成生態豐富的草生地，稀有候鳥都選擇在此做中繼站，但也因此成為有心人士覬覦、架設鳥網，將持續守護，遏止破壞生態亂象發生。

四河署表示，濁水溪揚塵防治從中沙大橋至濁水溪出海口，9年多防治工程分為3期，投入近30億元經費治理，在既有良好防治成果下，出海口南岸斥5000多萬完成22公頃生態基地，成為鳥類生態園區，迄今已破萬人造訪。現持續推動生態基地永續經營管理推動計畫，公私部門協力盼打造生態、環境教育場域。

雲林濁水溪出海口南岸已成「鳥類天堂」，現有256種野生鳥類在此棲息。（記者李文德攝）

雲林濁水溪出海口南岸已成「鳥類天堂」，現有256種野生鳥類在此棲息。（圖由吳明宜提供）

雲林濁水溪出海口南岸已成「鳥類天堂」，現有256種野生鳥類在此棲息。（圖由吳明宜提供）

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