萬金石首次聯名！攜手金包里慈護宮 推限量媽祖平安符

新北市萬金石馬拉松首度與金山區金包里慈護宮聯名推出媽祖平安符，背後即為市府大廳扭蛋機。（記者董冠怡攝）

2025/03/03 14:10

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市年度體育盛事之一、萬金石馬拉松3月16日（日）登場。市長侯友宜今表示，萬金石自2003年開辦至今已22年，今年除了延續綠色永續的精神，也首度與金山區金包里慈護宮聯名推出媽祖平安符，祈求好運跑出佳績，限量1500份，完成指定任務即可獲得。

侯友宜指出，今年有2大重要運動賽事，其一是全國首獲金標籤認證的萬金石馬拉松，3月16日開跑，每年活動推陳出新，這次結合宮廟文化，帶動190間友善商家參與，發展觀光休閒經濟；另一是雙北世界壯年運動會，5月17日展開。經統計，世壯運有超過140個國家、近3萬5000人報名。

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聯名平安符以神衣為造型、金線縫製，正面融合Q版媽祖形象，搭配日月扇的細緻圖騰，象徵福運庇佑、步步順遂；背面則是海浪為背景的朵朵浪花，給予滿滿祝福外，透過賽事讓世界看見北海岸的美景與台灣的宗教文化。

金包里慈護宮董事長游忠義提到，每年都會製作平安符，今年與市府合作Q版小神衣，其中1000份交由宮內運用，協助行銷萬金石，也會送給相關友善店家保平安，讓世界看見北海岸的美景與台灣的宗教文化。

市府體育局長洪玉玲指出，「挑戰世壯運，先跑萬金石！」規劃扭出好運、跑出時尚、眾神來保庇3大互動展區，亮點之一的大型扭蛋機，即起至3月16日、每天上午11時至晚間7時（16日至中午12點），在市府大廳指定地點拍照打卡或於限時動態分享、標記「#萬金石馬拉松」，即可扭1次、每個帳號每天限1次。

市府體育局競技運動科長謝秀瑜說，打卡完後就有機會從現場擺放的大型扭蛋機中，扭出平安符，限量500份，或是活動贊助商提供的補給品等物資。此外， 3月8日至16日前往金包里慈護宮，並且擲筊連得3個聖筊，也能獲得限量平安符。

體育局補充，除了大型扭蛋機之外，還有眾神來保庇區，可體驗擲筊並寫下心願，求富貴、保平安、牽姻緣；跑出時尚區展示萬金石時尚跑衣、工作人員外套、選手物資袋及永續周邊產品，詳細資訊可上萬金石官網及社群平台查詢。

女子從市府大廳的大型扭蛋機中取出扭蛋。（記者董冠怡攝）

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