屏東3月婦女節系列活動 「女力之夜」今揭幕

今年屏東縣婦女節系列活動今天起跑，由屏東縣長周春米（右）與林志潔教授（站者）的女力講座揭開序幕。（記者羅欣貞攝）

2025/03/02 21:57

〔記者羅欣貞／屏東報導〕響應國際婦女節，屏東縣政府3月以「屏東在她方」為主題推出講座、特展及市集，縣長周春米今天（2日）邀請國立陽明交通大學教授林志潔，於屏菸1936文化基地舉行首場講座，共同為「婦女月」系列活動揭開序幕。

今天女力首場講座由教授林志潔擔任主講者，以「國際趨勢下女力崛起」為主題，從近年來的女性運動談起，深入分析MeToo運動、數位性暴力、婦女就業與經濟賦權等性別議題，並探討女性在科技、法律與公共政策領域的影響力，現場吸引眾多在地女性領袖的參與，共同關注與討論當前性別平等及女性力量崛起的重要議題。

請繼續往下閱讀...

屏東縣長周春米也分享，在成為屏東首位女性縣長之前，曾面臨許多不平等的聲音，但她深知女性在公共領域發聲具有極其關鍵的意義，上任後，她以女性的生命經驗及專業法律人的視角，帶領縣府團隊推動諸多政策，包括科技產業、交通建設、社會福利與醫療照顧、農漁業以及文化與觀光產業等，細膩的施政風格，更能貼近民眾的需求。周春米特別鼓勵女性勇敢站出來，為自己發聲，並在公共領域中發揮重要影響力。

周春米表示，今年屏東婦女節以「屏東在她方」為主題，借用法國詩人韓波筆下的「他方」，將其轉譯為「她方」，聚焦女性如何透過實際行動重新賦予生活意義，希望透過實際行動實踐理想，證明自己、活出自己，邀請大家利用3月一起透過系列活動省思婦女角色、定位與理想。

為讓屏東在地女性領袖了解屏東重要政策，以及未來縣政發展並促進交流，縣府在今天傍晚開幕派對中，讓現場來賓以輕鬆問答方式認識屏東婦女的現況，並對屏東未來許下支持與祝福。

「女力之夜」也邀請喜劇演員酸酸帶來婦女節專場脫口秀，以幽默風趣的方式，探討女性在日常生活、職場與家庭中遇到的挑戰，並巧妙融入性別平權議題，現場笑聲不斷。

屏縣府社會處表示，2025年屏東婦女節系列活動精彩可期，「她方特展」透過屏東縣婦女生活狀況調查，邀請大眾關注屏東女性的現況，明天（3日）起至31日在屏東總圖展出。

「她方市集」將於3月8日至3月9日兩天，下午2時至晚間8時，在勝利星村星星廣場由「小人類市集」進駐，有超過50個不同攤位；「她方講座」於3月9日、16日、23日邀請女性名人楊双子與蔡依芸、林郁婷、宅女小紅主講分享。

屏東婦女月活動「女力之夜」今晚登場。（屏東縣政府提供）

屏東縣婦女月系列活動，透過特展邀請大眾關注女性。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法