失竊新聞人氣狂飆！台東福興宮招財貓公仔 近40尊被求走

有如「淺草寺」雷門的巨大燈籠，加上招財貓裝置藝術，土地廟成打卡點。（記者劉人瑋攝）

2025/03/02 19:40

〔記者劉人瑋／台東報導〕日前台東縣太麻里福興宮土地廟遭竊走2隻招財貓公仔，想不到228連假湧入許多信眾，一日還有20多位信眾擲筊、投香油錢請走招財貓。花蓮的顏先生說，就是看到新聞，所以才來請走招財貓。不少香客皆表示「就是看到新聞，更堅定要請一尊招財貓回家」，看來是拜竊賊與新聞之賜讓香火更旺，主委程崑東說:「似乎是這個道理」。

2日下午，來自全台各地遊客、香客幾乎沒斷過，不僅廟門口的巨大燈籠常常有遊客排隊打卡，廟方御守有也幾款供不應求，特別是一個小時內就有3位信眾擲笅請走招財貓公仔。

請繼續往下閱讀...

台東的謝先生和來自台北的一對夫妻都是從IG上看到民眾打卡請走招財貓，眾人皆因從商，也擲笅各請走一尊。雖然來自台北的夫妻表示未得知廟內曾遭竊案，但其餘眾人卻都知曉。

其中花蓮的顏先生表示，就是得知有竊嫌光顧更要快點請回家，上次來此地已擲笅獲土地公應允，但想到家中仍供奉媽祖神像，還是需請示媽祖並獲其同意後，才趕快返回台東帶招財貓回家陪伴媽祖。

不僅是公仔，廟中御守也是十分搶手，紫色的學業進步、金色的財運御守立即被信眾拿著香油錢索光，偏偏代表守護愛情的御守似乎沒太多信眾有興趣。程崑東說，大概是來此的信眾多已婚或有男女友，不需再求愛情。

程崑東表示，近期因228連假有大批遊客、信眾踴入，但認為遭竊的新聞影響實在不小，過年期間雖香客不少，最高1天被求走10多尊公仔，但昨天光是1天就被求走20餘尊，今天到下午也被求走10餘尊，2天下來就快40尊招財貓公仔被求走，「看來是新聞曝光的影響」。

福興宮近年因巨型祈福紅燈籠與招財貓裝置藝術，成為熱門打卡景點，近期推出特製公仔，信徒需擲筊獲得同意後，投入3600元香油錢，即可領取一隻加持過的招財貓公仔，象徵好運與財富。但2月23日，一名賴男擲筊後，因無法支付香油錢，深夜潛入廟旁倉庫行竊2隻招財貓，經新聞披露後，不只警方獲知，連賴嫌也看到了，2月25日中午通知26歲賴男到案說明，其坦承不諱，並歸還所竊公仔2隻。

有如「淺草寺」雷門的巨大燈籠，加上招財貓裝置藝術，土地廟成打卡點。（記者劉人瑋攝）

有如「淺草寺」雷門的巨大燈籠，加上招財貓裝置藝術，土地廟成打卡點。（記者劉人瑋攝）

廟內一直有信眾求招財貓公仔，廟外持續有人包裹公仔、告知如何供奉。（記者劉人瑋攝）

廟內一直有信眾求招財貓公仔，廟外持續有人包裹公仔、告知如何供奉。（記者劉人瑋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法