竹市南大路人行道改善工程3/5開工

竹市南大路人行道改善工程5日即將開工。（市府提供）

2025/03/02 13:02

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府將改善南大路人行環境，工程長度約180公尺，預計於5日開工、最快5月完工，預計將把現有南大路650巷至706巷的標線型人行道升級為實體人行道，打造更安全的步行空間。

市府表示，南大路650巷至706巷為人行空間的斷點，市府透過標線人行道將其串聯起來，全長約180公尺。由於周邊鄰近育賢國中、清華大學南大校區以及住宅區，且南大路是學生上下學的主要動線，為提供學生更安全的步行空間，他責成交通處積極爭取中央補助，期盼將該區域的人行道升級為實體人行道。

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日前交通改善小組也通過南大路及振興路與634巷的交通改善方案，預計將與此案人行道串聯，改善內容包括重新調整車道配置、規劃南大路沿線的人行空間及停車彎。此方案不僅有助於提升道路安全，更能有效改善人行道上行人與車輛間的衝突問題，市府已向內政部國土管理署爭取補助，並計畫在補助核定後辦理後續工程發包，盼分期分段逐步推進，打造安全、友善的步行環境與道路空間。

交通處表示，目前市府已申請24所學校的通學步道計畫，累積經費高達4.6億元。日前市府也獲得國土管理署核定10項永續提升人行安全計畫，經費達3.8億元。南大路人行道工程除了建置實體人行道外，還將重新調整車道配置，並明確區分幹道與支道，以提升整體路段及行人的安全性。

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