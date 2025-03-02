春季限定！彰化芬園黃花風鈴木「黃金大道」這5天最美

芬園鄉彰南路黃花風鈴木開花了，已有部分大爆發，金黃色花朵耀眼奪目。（米諾斯提供）

2025/03/02 12:42

〔記者湯世名／彰化報導〕春季限定！彰化縣芬園鄉彰南路黃花風鈴木開花了，600棵綿延5公里長的黃花風鈴木構築成「黃金大道」，繽紛燦爛的風鈴木熱情綻放，美得扣人心弦，吸引民眾駐足賞花。攝影家米諾斯說，目前花開3成成，即將迎來大爆發，預計3月4日至8日這5天最美；花期並不長，遊客若要打卡拍照可得趁早。

攝影家米諾斯表示，彰南路沿線的黃花風鈴木，去年受暖冬影響，2月下旬就已盛開；今年氣候偏冷，直到今天（2日）才有幾棵樹滿開，滿開的黃花風鈴木，鮮豔的金黃色花海相當浪漫，其餘則都已開少許，但也都有滿滿的花苞，由於這兩天氣溫升高，預計從4日起將迎來大爆發。不過根據氣象報告顯示，未來這幾天恐有降雨，一旦雨勢過大恐會將花朵拍落，因此民眾若想拍到美美的花海，這兩天就要提前來拍照賞花。

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今天僅有零星遊客驅車經過彰南路時，看到黃花風鈴木開花即下車拍照。賞花的遊客說，彰南路黃花風鈴木「黃金」廊道，已成為他們每年拍照打卡的熱門景點，去年提早開花，今年則延後開花。目前已有少數幾棵爆開，風一吹來、黃花紛飛，彷彿下起了黃金雨，甚具詩情畫意。

米諾斯說，預料4日起至8日的這5天將迎來大爆發，整條彰南路將構築成一條「黃金大道」，金黃色的花海熱情綻放，耀眼奪目，人潮將達到最高峰。不過黃花風鈴木花期並不長，遊客若要打卡拍照可得趁早。

芬園鄉彰南路黃花風鈴木開花了，目前花開約3成，這幾天將大爆發。（米諾斯提供）

芬園鄉彰南路黃花風鈴木開花了，今天假期吸引民眾駐足賞花。（米諾斯提供）

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