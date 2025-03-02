屏東職人町3/17起整修休園半年 租約未到期青創店家願配合

屏東職人町有充滿歐風的彩繪外牆及進駐的多元職人品牌。（記者羅欣貞攝）

2025/03/02 10:22

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣職人町即將進行耐震補強工程，本月（3月）17日起預計休園半年，現有24個進駐店家必須暫停營業，不過，經縣府統計，除了3家租約到期將離駐外，其餘21家品牌都願意配合休園，有店家將透過電商或另外短租場地營運，也有老闆計畫抽空進修，在整修完成後還是想回到職人町。

前身為林務局舊宿舍的職人町位於屏東市，至今已有50多年歷史，縣府與國產署合作改良利用，以「帶動屏東品牌的創業公寓」為概念，將3棟閒置空間改造為青年創業基地，2019年3月開幕，歐風的彩繪外牆及進駐的多元職人品牌，每到週末都吸引不少在地人與遊客到訪，成為打卡熱點。

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屏縣府勞動暨青年發展處處長李雨蓁表示，為青創進駐店家及民眾打造更安全的職場及公共環境，職人町將進行建物結構耐震補強工程，勞動部補助900萬元，加上縣款經費共約1500萬元；縣府1年前即啟動與店家的溝通及討論會議，其中僅3家店家租約到期不續約離駐，其餘21家合約存續，休園期間配合暫停營業。

勞青處表示，其實針對合約存續的青創店家有推出「屏東縣職人町青年創業品牌提前離駐獎助計畫」，鼓勵現於職人町進駐的青年創業品牌，提前離駐並擴大事業規模者可申請，補助上限3萬元，但目前均無店家提出申請，顯見即便將休園半年，青創夥伴還是願意配合並留駐。

「準備進修學習甜點製作！」咖啡品牌負責人侯建安表示，進駐職人町1年半，已經培養穩定客源，休園期可視為儲備能量的契機；首批進駐經營積木、機器人等創客教學的周佳弘表示，職人町為創業青年撐起保護傘，有困難時找得到人問，「當然捨不得離開！」；成立新娘秘書工作室的李宗霓也說，各店家之間有革命情感，都會互相幫忙行銷，她的工作室採預約制，已找好暫時營運的空間。

在修繕閉園之前，職人町透過工地風市集，安排小小修繕達人闖關體驗，透過童趣的方式讓大小朋友了解工程的內容，同時職人店家們也將店內商品、擺飾等以超優惠的價格尋覓新主人。

屏東職人町整修將休園半年，租約未到期的青創店家均願留駐。（記者羅欣貞攝）

進駐屏東職人町一年半的咖啡品牌負責人侯建安表示，將利用休園時間進修儲備能量。（記者羅欣貞攝）

在修繕閉園之前，職人町安排小小修繕達人闖關體驗，透過童趣的方式讓小朋友了解工程的內容。（屏東縣政府提供）

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