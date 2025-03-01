冷！台北杜鵑花季花開遲到 大安森林公園預計3/8滿開

2025台北杜鵑花季在大安森林公園揭開序幕。（記者陳逸寬攝）

2025/03/01 17:33

〔記者何玉華／台北報導〕2025台北杜鵑花季今（1）日在大安森林公園登場，往年此刻已滿園的杜鵑花，今年仍含羞未開，台北市政府工務局公園處青年公園管理所王淑雅主任解釋，這是受氣候影響，過年那段時間天氣較冷，導致花開得比較晚，預估要到3月8日以後才會盛開；而仁愛路、信義路上沿途杜鵑花開的盛況，也要等到3月中、下旬以後。

公園處說今年杜鵑花季以「心花開、森不息」為主題，結合自然、藝術與永續理念，除了園內21萬株杜鵑，還布置了桃改1號、桃改2號、烏來、台交、原生種、平戶、西洋、皋月等8大品系杜鵑花，以平戶杜鵑佔最多數。不過，活動現場除主舞台布置的杜鵑花，走道兩側的杜鵑都尚未開花。

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王淑雅解釋，往年這時節，大安森林公園的杜鵑已經花開滿園，今年過年期間天氣冷，花開得比較晚，預估要到8日以後才會盛開，連陽明山上的杜鵑花都遲到；要看到仁愛路、信義路主幹道上的杜鵑花開盛況，也要等到3月中下旬以後。

杜鵑花季由台北市副祕書長王玉芬與財團法人億光文化基金會簡文秀教授等人，以歌聲揭開序幕。王玉芬笑稱，她特別找出花襯衫穿上，呼應3月的杜鵑花季；她說，除了賞花，現場還有音樂人分享音樂，藝術家打造展場，主舞台就是結合自然、花卉的素材。杜鵑花是台北市的市花，觀光傳播局3月15日在大安森林公園舉辦野餐活動，邀請民眾一起帶著野餐墊來野餐，台大杜鵑花季也在3月15日登場。

公園處處長藍舒凢說，今年花季以行動減碳，園區內採用低耗能照明與可重複利用展具，公園內主軸線自捷運大安森林公園站2號出口，由財團法人大安森林公園之友基金會沿線打造打卡勝地「杜鵑花心心」，藝術家設置4個以木材、風倒木與海廢材料製成的聲音互動裝置，打造「春之聲音樂步道」，民眾可透過觸摸、敲擊、拍打或風力與裝置互動出獨特的樂音。

杜鵑花雖遲到，但大安森林公園裡有盛開的繡球花可欣賞。（記者陳逸寬攝）

桃園區農業改良場提供借展的「桃園2號－火炬」杜鵑花。（記者陳逸寬攝）

2025杜鵑花季「安森之冠」音樂舞台由BERLIN DESIGN AWARDS銀獎得主王宏亨與隈研吾設計比賽得主王品淮攜手打造，採用可持續木材與建築再生材料，搭配雙層輕雨備天幕及花開滿盆的杜鵑。（記者何玉華攝）

「2025台北杜鵑花季」在大安森林公園登場，觀光傳播局3月15日舉辦野餐活動，邀請大家來野餐賞花。（記者何玉華攝）

2025杜鵑花季杜鵑花尚未開，但大安森林公園之友基金會精心布置的繡球花。（記者何玉華攝）

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