台灣人愛管閒事習慣盯著陌生人？ 台日習性大不同 網友這樣說

網友發文說，從日本回來後發現，台灣人對於周遭事物特別「敏感」，喜歡盯著陌生人看。（情境照）

2025/03/01 00:06

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕你有閒閒沒事偷看陌生人的習慣嗎？有網友發文說，從日本旅遊回來發現，台日兩邊民情差很大，光是在餐廳這個場合就可以感受到很大的不同，對於周遭發生的事，日本人大多默默用餐不理會，反觀台灣人很容易產生反應。。

網友在Dcard發文說，最近剛從日本回來，發現很多台灣人習慣盯著陌生人看。去日本玩的時候，用餐發現食物沒煮熟去反映，在場人都默默地用餐不理會。但回台後的第一餐外食，發現店員送錯餐，走到櫃檯反映之後，發現每個台灣人都豎起耳朵、盯著他。原PO大嘆，「為什麼好多台灣人可以針對不是自己的事情，這麼容易去反應、查看？」

請繼續往下閱讀...

對此，網友表達不同的看法，有網友說，「這是真的！我在人8成滿的日本河口湖餐廳被冷到流鼻血，流了半個小時沒人理我，如果在台灣大概已經有80個婆婆媽媽上來關心了」。更有人直說，台灣人喜歡盯著陌生人看的行為，「講好聽叫人情味，講難聽叫看戲」、「雖然台灣人很熱情，但有的時候真的很多管閒事」。

但也有網友有不同意見，「其實日本人還是會注意、會去偷偷看，只是有時候不太明顯」、「日本人的偷看偷聽才是一流，等你走了他們才會開始聊。聊八卦是人類的本能行為啦！他們只是沒那麼外顯而已」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法