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    大葉大學校園飄「粉」味！上千棵櫻花盛開 228連假開放賞櫻

    大葉大學校園種有上千棵櫻花，目前開花約3至6成，將校園染成一片粉紅。（大葉大學提供）

    大葉大學校園種有上千棵櫻花，目前開花約3至6成，將校園染成一片粉紅。（大葉大學提供）

    2025/02/27 17:27

    〔記者陳冠備／彰化報導〕哇～好美喔！彰化大葉大學種有八重櫻、吉野櫻等上千棵櫻花，近日迎來開花期，將校園染成一片粉紅，相當浪漫。大葉大學表示，校園內的櫻花樹已種植20年，經過多年悉心栽培，如今已成為彰化地區著名的賞櫻景點。大葉大學學生表示，不用上山就可以在學校欣賞櫻花，上課心情格外愉快。

    大葉大學位於八卦山脈山麓間，氣候適合種植櫻花，2005年校方在校園內的大學道、圖書館後方及宿舍區等主要道路，種植包括山櫻花、八重櫻、富士櫻、吉野櫻、河津櫻、粉紅富士櫻、墨染櫻、枝垂櫻、福爾摩沙櫻、觀山櫻、泰國櫻及綠萼櫻等十數種櫻花，並在每年2月底至3月初開花，情景美不勝收。

    大葉大學總務長汪漢英表示，大葉大學校園內的櫻花採帶狀布局，從校門進入，沿著大學道右側，便可見到一排排盛開的櫻花樹，另外校內大葉濕地旁、圖書館後方的「櫻花步道」等，都是賞櫻的好地點，目前開花約3至6成，歡迎民眾利用228連假來大葉大學賞花，體驗漫步櫻花樹下的浪漫。

    企管系同學謝佳儀表示，剛開學就遇到櫻花盛開，上課心情格外愉快，傳藝學程同學張凱婷說，不用上山就可以在學校欣賞櫻花，此景難得，計劃在假日時帶家人朋友一同來校園踏青賞櫻。

    大葉大學校園內櫻花盛開，學生利用下課賞花拍照，體驗漫步櫻花樹下的浪漫。（大葉大學提供）

    大葉大學校園內櫻花盛開，學生利用下課賞花拍照，體驗漫步櫻花樹下的浪漫。（大葉大學提供）

    大葉大學圖書館後方的「櫻花步道」等，是賞櫻的好地點。（大葉大學提供）

    大葉大學圖書館後方的「櫻花步道」等，是賞櫻的好地點。（大葉大學提供）

    大葉大學校內種有上千棵櫻花樹，每年2月底至3月初開花，校方特製櫻花地圖，可按圖索驥沿途漫步欣賞。（大葉大學提供）

    大葉大學校內種有上千棵櫻花樹，每年2月底至3月初開花，校方特製櫻花地圖，可按圖索驥沿途漫步欣賞。（大葉大學提供）

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