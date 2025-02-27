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    3/1「頭牙」拜土地公 他揭土地公有3種「術業有專攻」

    想要旺運報到3/1「頭牙」拜土地公，他揭土地公有3種「術業有專攻」。（圖擷取自楊典忠臉書攝）

    想要旺運報到3/1「頭牙」拜土地公，他揭土地公有3種「術業有專攻」。（圖擷取自楊典忠臉書攝）

    2025/02/27 08:54

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕國曆3月1日是農曆2月2日福德正神聖誕，也就是「頭牙」拜土地公的日子，但很多人不知道其實土地公有3種，台中市議員楊典忠揭3種手持物不同的土地公手其實「術業有專攻」，選擇適合自己的土地公祭拜，讓自己新的一年更助運，發文讓底下一排人留言長知識了。

    楊典忠說，新的一年到來，很多人都希望新年能好 運到，更能財運亨通，農曆2月初2土地公生日「頭牙」，向來被視為「龍抬頭」、就是全年第一個重要求財日，俗話說 「頭牙不做，尾牙空；尾牙無作，年年空」，民間很多人都知道想讓財運旺整年，「頭牙」這一天一定要拜土地公。

    楊典忠說，但很多人沒注意到土地公其實有3種，且不同外形的土地公也有不同的專業領域，想要升遷當官的、學生或是文人要考試者，要拜「手持如意的土地公」，代表事事如意；金融業相關要拜「手持元寶的土地公」，但不能急功近利、要行孝、長幼有序、行善積福；「手持拐杖的土地公」則是適合仲介業者、地理師、風水師。

    楊典忠說，週六就是龍抬頭「頭牙」的日子，提供給民眾祭拜時參考，希望民眾都能各取所需求得一年好運。

    楊典忠在自己臉書也貼出3種土地公「術業有專攻」的圖示，發文引來底下一排民眾留言直呼長知識了，有人說以前只知道有土地公廟就去拜，沒特別留意原來土地公還有分專業領域。

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